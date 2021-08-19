救救寶寶！阿富汗婦女求援英軍　將嬰兒拋過鐵絲網

極端組織塔利班攻陷阿富汗首都喀布爾後，阿富汗民眾擔心即將來臨的暴政，隨即爆發逃難潮，紛紛擠向喀布爾機場，盼望正在撤離的英軍美軍能夠伸出援手。逃難潮中更發生了一幕幕令人心碎的場景，還有阿富汗母親在絕望之下，試圖將懷中的嬰兒越過鐵絲網交到軍人手中，希望能讓小生命在自由世界中活下來。





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綜合媒體報導，在塔利班進入喀布爾後，阿富汗民眾擔心即將來臨的暴政，因而陷入恐慌。不少民眾紛紛到銀行、ATM擠兌現金，各國大使館外頭也擠滿人潮，盼望能獲得簽證，喀布爾機場也擠滿。《太陽報》報導指出，位於喀布爾機場附近的巴隆飯店（Baron Hotel）成為阿富汗民眾逃離塔利班的希望之地，當地由英軍駐守，為了應對已經失控的場面，軍方只能用車子以及鐵絲網等路障封鎖道路。





▲不少阿富汗民眾擠在喀布爾機場，希望能逃離塔利班掌權的國家。（圖／美聯社／達志影像）

最新流傳的一段畫面則顯示，大批民眾擠在鐵絲網錢，突然看見一名嬰兒被高舉在空中，並且往鐵絲網的方向送去，疑似是希望能讓嬰兒越過鐵絲網到機場的範圍裡。這些婦女在逃往機場的途中，曾經被塔利班成員毆打，但即使如此仍渴望能逃離塔利班的掌控，至少讓嬰兒以及孩童送到機場閘口。





有一名英國軍官透露，「場面實在是太恐怖了，她們不斷喊著：『救救我的寶寶』，並將自己的骨肉扔過鐵絲網，請求軍人接住孩子，有些（嬰兒）就這樣被困在鐵網上。」英國軍官表示，他們部隊的人看見這一幕，當天晚上所有男人都在哭泣。





有報導指出，塔利班成員包圍了機場，就算有持有旅遊證件都很難進入，對於未持有文件的民眾來說，逃離阿富汗的機會更是渺茫。報導也未說明，這些被拋向鐵絲網對面的嬰兒是否受到妥善安置以及父母的狀況。



