印尼研發COVID-19疫苗　盼近期人體試驗

（中央社記者石秀娟雅加達19日專電）印尼食品藥物管理局指出，印尼自行研發COVID-19疫苗的進度順利，已經進入第二階段的臨床前研究，近期可以開始人體試驗，如果進行順利，希望2022年取得緊急使用授權。
印尼食品藥物管理局（BPOM）局長盧吉托（PennyLukito）在18日的記者會說，艾爾朗加大學（Universitas Airlangga）、Biotis生物製藥公司及其他參與研發紅白疫苗的團隊已經取得很好的進展，完成在老鼠身上試驗的第一階段臨床前研究。
盧吉托指出，紅白疫苗的研發團隊已經進入第二階段的獼猴臨床前研究，食品藥物管理局也在18日將藥物製劑流程的優良證書頒發給Biotis生物製藥公司。研發團隊在不久的將來就會展開人體試驗，可望在2022年上半年取得緊急使用授權。
印尼媒體美都新聞網（Medcom）等報導，研發團隊主席、艾爾朗加大學教授菲迪克（Fedik Abdul Rantam）指出，臨床前研究顯示，紅白疫苗能產生相當的免疫原性，研究也包括疫苗對Epsilon變異株（最早發現於美國加州）、Delta變異株（最早發現於印度）、Beta變異株（最早發現於南非）的效力。（編輯：馮昭）1100819