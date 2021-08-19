動滋券、藝Fun券將回歸！文化部鬆口：發行數不低於去年
行政院今（19）日上午召開記者會表示，除了近期將推出不用自費1000千就能拿的五倍券，院長蘇貞昌已指示各部會去年規劃的動滋券、農遊券等也將重新回歸，對此，文化部回應，面額方面如同去（2020）年以600元為規劃，不過份數將以不低於去年為原則，而體育署則說，目前還在規劃，將避免集中消費特定業別，以促進運動消費及活絡運動產業。
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-19 18:42:32｜2021-08-19 19:06:12
藝Fun券主管機關文化部表示，配合振興五倍券積極規劃藝FUN券政策中，初步規劃仍以600元為面額，電子、紙本形式皆有，總發行預算及份數將以不低於去年為原則，發行方式及相關細節目前尚在規劃中，期盼帶動加乘效益，擴大鼓勵民眾共同支持藝文產業。
而負責動滋券的體育署則回應，動滋券採全數位方式辦理，受業者、民眾好評，並獲致相當成效，成功帶動運動消費產值提升。除相關消費抵用數據、合作業者資訊可做為後續推動運動產業政策及建置運動產業資料庫之參考，動滋網亦可轉型作為運動產業入口網，作為後續推動運動產業發展之用。
而今年規劃內容，教育部體育署將配合行政院振興政策，積極爭取特別預算辦理「動滋券」，俟經費確認後，規劃相關配套方案，將統一發布相關文宣及說明，避免集中消費特定業別，以促進運動消費及活絡運動產業。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。