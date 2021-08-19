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M60A3戰車滑落邊坡疑煞車失靈　六軍團：車上2人送醫無礙

▲M60A3戰車為國軍主力戰車，但是不論防護力、火力與馬力都落後於共軍戰戰車。圖非新聞事故戰車。（資料圖／記者呂炯昌攝）
▲M60A3戰車為國軍主力戰車，但是不論防護力、火力與馬力都落後於共軍戰戰車。圖非新聞事故戰車。（資料圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-08-19 19:18:00｜2021-08-19 19:19:50

陸軍第六軍團指揮部今（19）日表示，所屬蘭陽地區指揮部一輛M60A3戰車，於今日上午於湖口營區實施訓練時，疑因煞車系統故障滑落邊坡。所幸車長機警處置得宜，車內2員官兵均安全撤離，僅輕微挫傷，經送當地醫院檢查後，人員均無大礙；相關事故原因，刻正由專案小組進行調查。

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第六軍團指出，扎實訓練為部隊戰力的基礎，單位將查明肇因、汲取經驗，持恆強化各單位人員操作訓練及防險作為，確維部隊行動安全。

國軍約有1000輛戰車，主要包括使用M60底盤搭配M48戰車砲塔生產的CM11勇虎戰車（美方稱M48H），以及1990年代從美國購入的約400輛二手M60A3戰車，但這些戰車多屬1970年代的老舊設計，不論是鑄造裝甲、105公厘主砲與馬力，面對共軍新式戰車都不是對手。

陸軍編列405億餘元向美採購的108輛的M1A2T戰車，M1A2T戰車未來將部署在負責首都防衛的陸軍六軍團轄下裝甲旅，其餘軍團裝甲部隊仍將繼續使用M60A3戰車。陸軍曾找中科院研究升級M60A3戰車，但因為評估後認為升級費用太高而作罷。不過，陸軍表示並未放棄M60A3戰車升級計畫。





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