奧運／「跑錯棚」差點丟金！牙買加跑者感謝日本正妹幫助

剛在東京奧運奪下金牌的牙買加110公尺跨欄選手Hansle Parchment近期分享了一個動人故事，透露自己其實在準決賽時曾經跑錯場館，但還好有得到一名日本當地工作人員的幫助，才沒有錯過比賽。

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Parchment在IG影片中答謝了這一名恩人，直言自己當天不小心坐上了反方向的車，結果來到了游泳館，眼看時間不夠了，他即將要錯過比賽。這時現場的工作人員河島緹亞娜熱心的幫他解決難關，還給了這位素昧平生的人一萬塊日幣當車資，讓Parchment搭往目的地。

後來，Parchment不但闖進了決賽，最終還以13秒04的成績拿下了金牌，賽後他直言「如果不能參加比賽，那我可能會抱憾終生」。也特地找到了河島緹亞娜，還給她這一萬塊，並且送了一件牙買加國家隊的T恤做為謝禮。

而這件善心義舉，也很快被許多人得知，連牙買加傳奇跑者Usain Bolt都特地到河野的IG留言，感謝她救了自己國家隊隊友的奧運金牌。而牙買加駐日大使館也舉辦了感謝儀式，送給了這位好心女孩牙買加一周旅遊的招待券。

不過河島緹亞娜相當謙虛的表示，自己只是做了當時應該做的事，「我沒有做什麼特別的事，只是站在對方的角度去想——這樣的情況如果不能參賽——我一定會很心痛。很很驚訝會得到這麼多讚賞，感謝大家。」