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接見AIT新任處長孫曉雅　游錫堃感謝美國捐贈疫苗

▲美國在台協會(AIT)台北辦事處新任處長孫曉雅 (Sandra Oudkirk）（左）拜會立法院長游錫堃。（圖／記者呂炯昌攝.2021.08.19）
▲美國在台協會(AIT)台北辦事處新任處長孫曉雅 (Sandra Oudkirk）（左）拜會立法院長游錫堃。（圖／記者呂炯昌攝.2021.08.19）

記者呂炯昌／台北報導

2021-08-19 19:34:33｜2021-08-19 19:37:08

立法院長游錫堃今（19）日接見「美國在台協會」(AIT)新任處長孫曉雅( Sandra Oudkirk)女士一行人，游錫堃感謝美國在台灣疫情嚴峻時捐贈250萬劑疫苗，以及軍售台灣武器，提升我國防衛能力。

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游錫堃今日在林志嘉秘書長、洪慈庸顧問及秘書處吳慧玲處長等人陪同下，會見孫曉雅女及辻貴子(Takako Tsuji)政治官一行2人。游錫堃表示，台美關係日益提升。雖然最近阿富汗事件讓不少台灣人民感到不安，但昨天白宮國安顧問蘇利文聲明「對台灣承諾，神聖不可侵犯」，這穩定了民主國家之間的情誼，對此，深表珍惜。

游錫堃也提出三點感謝，感謝美國在台灣疫情嚴峻時雪中送炭，第一時間援贈台灣250萬劑疫苗；感謝拜登政府本月4日宣布對台7億5000萬美元的軍售，加強台灣防衛武力；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在今年3月赴眾議院外委會作證時表示台灣是值得學習的民主政體，並承諾邀請台灣參加今年12月拜登政府即將召開的「民主領袖峰會」，表示「能參加民主峰會，對台灣而言非常重要」。游錫堃表示，這些充份彰顯台美堅實友誼及民主國家間相互關懷扶持的精神。

游錫堃也期盼孫曉雅能持續強化台美間的互助合作，盼與AIT有更多互動。孫曉雅表示，她在川普時期拜訪過台灣，現在又代表拜登政府派駐來台，這些確實顯示美國政府對台灣的支持和重視。

隨後，游錫堃與孫曉雅就強化政府資訊安全、應對錯假訊息、台美經貿等議題進一步交換意見。游錫堃也邀請孫曉雅若有空赴其家鄉宜蘭旅遊，願盡地主之誼。孫曉雅表示待疫情趨緩，很希望能到台灣各地走走，飽覽台灣美麗風景。

▲美國在台協會(AIT)台北辦事處新任處長孫曉雅
▲美國在台協會(AIT)台北辦事處新任處長孫曉雅 (Sandra Oudkirk）。（圖／記者呂炯昌攝.2021.08.19）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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