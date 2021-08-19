接見AIT新任處長孫曉雅　游錫堃感謝美國捐贈疫苗

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游錫堃也提出三點感謝，感謝美國在台灣疫情嚴峻時雪中送炭，第一時間援贈台灣250萬劑疫苗；感謝拜登政府本月4日宣布對台7億5000萬美元的軍售，加強台灣防衛武力；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在今年3月赴眾議院外委會作證時表示台灣是值得學習的民主政體，並承諾邀請台灣參加今年12月拜登政府即將召開的「民主領袖峰會」，表示「能參加民主峰會，對台灣而言非常重要」。游錫堃表示，這些充份彰顯台美堅實友誼及民主國家間相互關懷扶持的精神。
游錫堃也期盼孫曉雅能持續強化台美間的互助合作，盼與AIT有更多互動。孫曉雅表示，她在川普時期拜訪過台灣，現在又代表拜登政府派駐來台，這些確實顯示美國政府對台灣的支持和重視。
隨後，游錫堃與孫曉雅就強化政府資訊安全、應對錯假訊息、台美經貿等議題進一步交換意見。游錫堃也邀請孫曉雅若有空赴其家鄉宜蘭旅遊，願盡地主之誼。孫曉雅表示待疫情趨緩，很希望能到台灣各地走走，飽覽台灣美麗風景。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。