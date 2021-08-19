開學在即桃源便橋未通前 陳其邁：請軍方協助保障受教權
距離9月1日開學還有2周，高雄桃源區3個部落聯外道路「明霸克露橋」遭溪水沖斷，部落學子就學權益引發關注。高雄市長陳其邁今(19)日表示，除擬派老師從台東繞道進到部落教書，也將規劃線上教學，必要時將協調空勤總隊或國防部協助孩子就學，保障學生的受教權。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-08-19 19:42:46
高雄市桃源區「明霸克露橋」遭溪水沖斷，造成復興、拉芙蘭、梅山3里成孤島，高市府原本預估20天通車，但公路總局搶修工程不順利，山上學生擔心開學後無法返校，傳出部分學生涉險下山，三部落學子受教權引發關注。
陳其邁表示，3個里的學童在樟山國小上課，共有57人，市府正協調一些在外地的老師，透過台東繞道，進到樟山國小教書，還有9人是在外地依親的學生，市府也將協調是否先在外地小學就讀，或者採取線上教學；國中部分則有16位學生，必要時採取線上教學方式，這部分教育局已規劃，網路等設備也會有所準備。
陳其邁也指出，有關大學生或在外地就學的學生，市府會儘速統計人數與需求，如要外出到外地就學，最快的方式可能還是從台東繞道，但路況較不穩定，假如有需要會協調國防部等單位協助。他強調，一定保障學子的受教權，幫他們能順利就學。