籃球／中華男籃出征關島亞洲盃資格賽　26日起進行兩戰

中華籃協今日發布聲明，我國男籃代表隊即將於本月23日出發前往關島參加2021年亞洲盃男籃資格賽第二輪賽事，26日及28日與關島進行兩場對決，爭奪亞洲盃門票。





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2021年亞洲盃男籃賽原定8月16日至28日假印尼雅加達舉行，因主辦國當地疫情升溫，亞洲籃總宣布延期至明年7月，原定8月12日至14日中華隊與關島的亞洲盃資格賽第二輪，則改至26日至28日於關島進行兩場比賽。





中華男籃隊將於8月23日啟程赴關島，在26日及28日與關島進行兩場比賽，獲勝隊伍將可取得2021年亞洲盃參賽門票，中華隊由外籍教練C.PARKER領軍，搭配楊哲宜、許皓程教練團，本次將帶15位球員前往關島，由教練團依據對戰需求每場登錄12人出賽，球員名單：周柏臣、黃聰翰、李啟瑋、蘇士軒、謝宗融、李德威、周桂羽、吳家駿、黃泓瀚、譚傑龍、陳盈駿、胡瓏貿、林韋翰、林庭謙、吳永盛。





由於我國與關島目前並未有定期航班往返，前往關島必須由日本或韓國等地轉機，相當耗時且影響運動員體能狀態。所幸中華航空公司在得知需求後，立即安排直飛航班協助中華男籃隊以專機方式前往關島參賽，省去長途轉機的疲憊與不便。籃協也特別感謝華航公司的鼎力協助，給予代表隊安全、舒適及便利的服務往返比賽地點。





另外，愛爾麗集團常如山董事長平時熱愛運動，當他得知中華男籃將出征亞洲盃籃球錦標賽，為向無懼疫情出征的運動健兒們獻上最高的敬意，決定挺身而出擔任領隊一職，力挺國家代表隊並提供相關資源，本次特別選派執行長劉怡萱以代理領隊一職率隊出征，並提供高能雷射之新科技運動治療設備幫助代表隊球員迅速恢復疲勞，迎接兩場關鍵賽事。









