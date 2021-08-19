胡志明市辦事處新增4人確診　外交部：駐處啟動應變計畫

越南新冠肺炎疫情嚴峻，累計確診達30萬2000人、6700人病故，昨日新增8800人確診。外交部今（19）日晚間表示，駐胡志明市辦事處新增4名人員確診，駐處已經立即啟動緊急應變計畫，並配合越南政府實施相關防疫措施。





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外交部表示，駐胡志明市辦事處4名人員前幾天因爲身體不適自行就醫，經過快篩及核酸（PCR）檢測後於今日通報4人都確診新冠肺炎（COVID-19），目前正由越南醫療單位安排專責醫院進行隔離治療。駐處已經立即啟動緊急應變計畫，同時依照越南政府防疫規定，通知越南疾病控制中心，並配合實施相關防疫作業程序，包括安排辦公室進行全面消毒。駐胡志明市辦事自去年疫情爆發以來已有7名人員確診。





外交部表示，駐處已經匡列與確診人員密切接觸者，並要求進行居家隔離14天，隔離期滿前必須進行PCR採檢陰性才可以返回駐處上班。駐處將持續實施分組辦公，並提醒所有人員注意自主健康管理，若出現身體不適，應立即通報。





由於近期東南亞各國的疫情嚴重，外交部特別提醒各相關館處同仁加強防疫作為，做好各項預防措施，並隨時與駐外各單位保持密切聯繫，掌握當地疫情發展，隨時提供必要的協助，以確保同仁及眷屬的健康安全。為保障駐處同仁與訪客的健康安全，駐胡志明市辦事處已經調整領務服務開放時間，改為每周一、三、五（國定假日除外）上午9點至12點對外開放，並實施人流管制。民眾如果有緊急案件需要辦理，請撥打駐處緊急聯絡電話（+84）903927019，以利及時獲得協助。









