疫苗覆蓋率高　新加坡試行已接種輕症者居家隔離

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隨著新加坡疫苗覆蓋率提高，王乙康今天在星國跨部會抗疫工作小組線上記者會表示，將於30日啟動試行計畫，讓已接種的輕症或無症狀患者居家隔離養病。
衛生部表示，這些患者在確診後的前幾天會在醫療設施觀察，在病毒量下降後，才可回家繼續隔離。這些患者的居家環境需要符合隔離條件，以確保隔離期間不會接觸到其他同住者；患者與同住者都須完成疫苗接種，且不屬於年長者、免疫力受制等較高風險族群。
衛生部指出，居家隔離期間內，患者與同住者都須留在屋內，當局會密切留意病患情況，提供全天候遠距醫療服務。病患將於第9天接受PCR核酸檢測，結果為陰性或是病毒量很低，才能結束隔離；其他同住者也須每天接受抗原快速檢測。
另外，部分國家已開始或決定為民眾接種追加劑，王乙康表示，新加坡很可能也會這麼做；星國疫苗專家團很快會建議先為免疫功能非常低者接種第3劑疫苗。
在新加坡疫情保持穩定之際，抗疫工作小組表示，今天起如期擴大放寬防疫措施，包括允許更多員工重返辦公場所上班；電影院、宗教聚會、會展、現場表演、運動賽事、婚禮等，若只有已接種者參加，活動人數最多可至1000人；景點及購物商場的人數限制也進一步放寬。
此外，新加坡目前實施疫苗接種者有別的防疫措施，衛生部表示，自明天晚上11時59分起，已在國外完成疫苗接種的旅客將在入境時獲得「接種貼紙」，讓他們在星期間可和在當地完成疫苗接種的居民一樣，接受同樣的安全管理措施。
新加坡移民與關卡局將發出貼紙給符合資格的入境者，讓他們貼在護照上，適用對象包括新加坡公民、永久居民，以及長期准證及短期准證持有者等外籍人士。
衛生部表示，這些在國外接種疫苗者所接種的必須是世界衛生組織（WHO）列入緊急使用清單的COVID-19疫苗，旅客在抵境時須向移民與關卡局人員出示以英文書寫的疫苗證書以獲得貼紙。
新加坡目前對於已完整接種疫苗者放寬的措施包括餐廳內用最多5人一桌，以及可參與較大型的活動等。（編輯：馮昭）1100819