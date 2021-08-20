台20線南橫公路梅山口至向陽管制路段　開放緊急通行

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此次梅山口至向陽管制路段於今（20）日與明日之8:00至8:30、10:00至10:30及13:30至14:00採前導後衛方式管制通行，其中立委邱議瑩及第三區養護工程處為紓解農民農產品無法運出之壓力，決議認購2000斤芒果，並事先詢問受困於山上民眾較需要物資後，採購部分民生必需品及蔬菜等物資發送給當地民眾；而桃源區代表會主席王正國率領兩位區代表，前一天晚上11點，從桃源出發來到台東向陽端，早上7點就抵達向陽端搶頭香，同時也備了兩輛準備載送芒果的大卡車，前往故鄉復興等三里載送水果，這些都讓當地民眾感到揪感心。
高雄市長陳其邁也表示，會跟公路總局再協商，路況允許的話可以持續使用，至於便道的搶修，可能在禮拜六、禮拜天，甚至是禮拜一，給大家一點時間，快的話就下周可以有臨時的便道通行，假如西部的通路可以到桃源區的市區到六龜，那從東部來的路段就可以不用使用，每天都會跟桃源三個里長還有公所保持聯絡。
公路總局第三區養護工程處強調，請非於造冊名單中之車輛、或非該地區之民眾，切勿進入管制路段內，以免受罰。造成不便尚請見諒，最新道路通阻詳情，可利用公路總局幸福公路APP或上公路總局公路防救災資訊系統 https://bobe168.tw/ 及利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網 http://168.thb.gov.tw 查詢即時路況，請駕駛朋友遵守管制規定。