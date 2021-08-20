假標案詐靈骨塔　驚見台北市長柯文哲

一名37歲的洪姓主嫌指揮操縱楊某等5人組成詐欺集團，涉嫌假藉收購被害人持有之靈骨塔、骨灰罈等，要求被害人支付印花稅、保管費等，以假借印有「市長柯文哲」的政府公文並開立假支票取信被害人之詐術詐取被害人金錢，初步清查被害人共計10人，遭詐騙金額逾新臺幣4千萬元，全案依觸犯刑法詐欺、組織犯罪等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。





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警方調查，洪嫌等人虛構「青○標案中心」、「大○生命機構」、「天○資產管理公司」等公司，以假標案捏造高額得標金引誘被害人上當，並偽造印有「市長柯文哲」之台北市政府公文書藉以取信被害人，若遇有被害人無力支付保證金、印花稅者，更慫恿帶同被害人，以其所有之房屋、土地質押予當舖進行借貸及支付各項費用，致使被害人血本無歸。





▲詐騙集團偽造印有「市長柯文哲」之台北市政府公文書藉以取信被害人。（圖／翻攝畫面）

案經高雄市刑大

員警循線追查確認犯嫌真實身分及藏匿處所，立即檢具相關事證報請臺灣高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦，復持搜索票及拘票，並請

查緝洪姓主嫌，及

等5人到案。

▲詐騙集團洪姓主嫌。（圖／翻攝畫面）

警方當場查扣

，全案依觸犯刑法詐欺、組織犯罪等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦，至於洪嫌另經高雄地方法院裁定羈押。

高雄市政府警察局刑事警察大隊特別提醒民眾，靈骨塔詐欺案屬詐騙老梗，犯嫌多半以高於市價許多之價錢假借收購，實則進行詐騙，民眾如進行殯葬產品買賣交易，應針對再三進行求證，由於詐騙手法推陳出新、不勝枚舉，倘有疑義，可直接撥打「165」反詐騙專線諮詢求證外。



