強調落實承諾、駁斥不可靠說 拜登：台灣被入侵會回應
武裝組織塔利班奪取阿富汗政權後，引發國際社會關注，美國撤軍是否進行的不妥而導致自毀信譽，也讓部分人士開始高舉「美國不可靠」的標語，甚至拿出台灣議題與阿富汗的現況做比較。然而，美國總統拜登(Joe Biden)近日接受美國媒體專訪時強調，如果台灣被入侵，美國會做出回應。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-20 06:28:17｜2021-08-20 06:33:53
根據《美國廣播公司》(ABC news)報導，拜登18日接受其專訪，面對主持人史蒂芬諾普洛斯(George Stephanopoulos)詢問，中國藉阿富汗難題告訴台灣「不能指望美國」時，拜登回應道：「阿富汗跟台灣、韓國及北約有根本上的差異，美國與這些實體達成協議的基礎，這些實體沒有發生內戰，而且有團結的政府，試圖阻止壞人對他們做壞事。」
拜登強調，美國一向信守承諾，並引用《北大西洋公約》第5條(Article Five)指出，任何對北約盟國的侵略或敵對行動，美國都將做出回應，對日本、韓國和台灣都是一樣的，與阿富汗的情況並沒有可比性。
《北大西洋公約》第5條為「集體防衛」條款，即一旦確認成員國遭到攻擊，盟國將立即做出反應。
拜登的國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)本週被問及台灣問題時，也曾聲稱美國相信自己對盟友的承諾、對台灣的承諾一如既往地堅定，而且阿富汗和台灣兩者情況不同。
拜登的專訪內容被視為他1月底上任後，對防衞台灣做出最清晰的表態，《路透社》報導則提到這偏離美國長期以來對台灣採取的「戰略模糊」立場。華府一名高級官員其後表示，美國的對台政策沒有改變。