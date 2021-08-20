聯合國文件：曾為美國及北約工作者 恐成塔利班清算對象
塔利班組織重回阿富汗掌權地位後，對外試圖展現慈眉善目的形象，希望能降低阿富汗人民及國際社會，對塔利班的戒心和恐懼，也承諾會在伊斯蘭律法的框架下，保障女性權力、維護國家平穩、停止政治清算等。然而，有外媒引述聯合國文件，顯示塔利班武裝分子仍有意搜捕，曾經為美國及北約部隊工作的阿富汗平民。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-20 07:53:57
綜合《法新社》等外媒報導，負責為聯合國評估威脅的挪威全球分析中心(Norwegian Center for Global Analyses)，於18日發布一份報告，內容提到，塔利班列出打算審問及懲處對象的「優先名單」，以及他們所在地點，逐家逐戶尋人，要求目標人物自首，否則將拘捕或殺害他們的家人。
文件內容也指出，阿富汗政府軍、警隊、政府調查小組的核心成員，屬於被清算的高危險人士，並引述一封塔利班16日寫給阿富汗反恐官員的信件，要求對方向阿富汗伊斯蘭酋長國在喀布爾的軍事及情報委員會報到，否則將根據伊斯蘭律法對待其家人。
除了挨家挨戶搜索，塔利班也在前往喀布爾機場的路上，對個人進行盤查，並在喀布爾、賈拉拉巴德在內的主要城市都設立了檢查站。
曾與北約或美軍及其盟友一起工作的人，不排除會受到酷刑甚至處決，塔利班正在迅速招募新的線人與塔利班政權合作，進一步擴大目標名單；報告並警示，這也將危及西方情報部門的網絡、方法和能力，是否能應對未來的塔利班、伊斯蘭國和其他恐怖主義威脅。