午後嚴防雷雨彈！各地白天多雲時晴　3縣市高溫警示

中央氣象局指出，今（20）日全台各地天氣晴朗炎熱，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區及大台北地區並有局部較大雨勢發生的機率，金門、馬祖有局部短暫陣雨；台東地區有連續出現36度高溫的機率，台北市及南投縣地區則有氣溫達36度以上的機率。
記者林莞茜／綜合報導
2021-08-20 08:01:44
氣象專家彭啟明表示，今日鋒面已經通過，大氣會稍微穩定一些，轉為是太平洋高壓影響的環境，不過台灣位於高壓的邊緣，仍是容易有午後雷陣雨的天氣，尤其靠山區都要多留意。
彭啟明說，週末高壓再度西伸轉炎熱的天氣型態，靠山區仍要多注意午後雷陣雨的發生，像昨日的午後熱對流非常旺盛，全台幾乎都有雷陣雨，這種短時強降雨仍讓許多人感覺雨勢頗大，好在非常快速的減弱消散，而午後雷陣雨對於晚上來說，可以緩解從中午延伸到晚上的高溫，會舒服很多。
另外在大家很關心的低壓，是否會發展成為颱風部分，彭啟明指出這個從東太平洋生成，經過換日線，算起來將近六千公里的長途旅程，幾天前被降級為低壓，位置在菲律賓的東方海面，大約在台灣東南方約1100公里的海面，但從結構上來看，有增強的趨勢，不排除有發展成為颱風的機會，不過直接影響台灣的機會不高。