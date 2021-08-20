當沖降稅延長！台股早盤勁揚130點 隨後卻翻黑急墜
行政院宣布當沖降稅延長後，台北股市今（20）日早盤走揚，漲130多點，來到16507點，但之後急墜翻黑，來到16287點，高低震盪多達200多點。權值龍頭股也出現賣壓，台積電、聯電、鴻海、聯發科都由紅翻黑。航運股相對強勢，陽明、長榮、萬海、裕民早盤都漲1到2%。
記者許家禎／台北報導
2021-08-20 09:26:27｜2021-08-20 09:33:13
美股道瓊指數19日下跌66.57點，或0.19%，收34,894.12點；那斯達克上漲15.87點，或0.11%，收14,541.79點；標普500指數上漲5.53點，或0.13%，收4,405.80點；費城半導體指數上漲27.0點，或0.84%，收3,235.9點。
台北股市今日開盤沒多久漲130多點，來到16507點，但之後急墜，由紅翻黑來到16287點。權值股台積電隨後來到盤下，早盤跌2元，跌幅0.5%，來到556元。鴻海、聯發科也翻黑跌0.4%。聯電早盤跌逾1%，群創與友達跌多，跌幅超過2到3%。
至於國巨今日持續弱勢，早盤跌1.6%左右，其他被動元件也綠油油，奇力新、禾伸堂、蜜望實跌1到2%。而盤面焦點仍在航運股，陽明、長榮、萬海分別漲1.5%、2.3%、1.6%。裕民也漲2%以上。另外志信、中櫃、慧洋漲幅都有2%。