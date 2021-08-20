上月就集體警告布林肯！美外交人員：撤軍恐致喀布爾淪陷
有外媒19日披露，美國駐阿富汗大使館20多位外交官，7月時曾發機密文件給國務卿布林肯(Antony Blinken)，警告撤軍恐會導致首都喀布爾迅速淪陷，塔利班將推翻阿富汗政府、取得國家的控制權；報導指出，這反映華府內部可能早有收到情報，知曉塔利班構成即時威脅，且政府軍可能無力對抗的事實。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-20 09:41:21
根據《華爾街日報》報導，22名駐阿富汗外交人員，7月中旬曾透過機密異議渠道，發送一份備忘錄給布林肯和另一位國務院的高級官員，提醒塔利班有能力接管這個國家，建議應盡快採取行動，應對來自武裝組織的威脅，並加快疏散進程，最好能在8月1日前開始撤僑。
報導指出，布林肯收到電報後立即檢視內容，當時國務院也已經在制訂應變方案，白宮也在電報發出後隔天宣布，安置援助美軍的阿富汗人。
《福斯新聞》則引述政府消息人士的回應，認為該電報只說喀布爾可能會在美國8月31日離開後不久淪陷，並沒有說會在8月初就發生。
白宮副國家安全顧問費納(Jonathan Finer)週四接受美國《有線電視新聞網》(CNN)採訪時表示，該電報預測了阿富汗政府在8月31日後可能垮台，現在一切發生的顯然比預期還要快，也證實沒人能完全精準地預測，阿富汗政府和軍隊會在短短幾天內潰敗。