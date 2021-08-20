男子為求復合竟潑熱水虐貓 動保處鐵腕送辦開罰列禁飼養
又傳「虐貓」的情事！新北市政府動保處17日晚上接獲通報，蘆洲區民宅發生熱水潑貓案，當下立即派員會同警方至現場，而貓傷勢嚴重已由愛心人士送醫治療，惡劣的行為令人髮指；目前貓咪在醫院24小時的監控下，於高壓氧病房中接受妥善治療。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-20 10:42:41
動保處長楊淑方表示，對於黎姓飼主惡劣的行為，將依動保法第25條的規定將飼主移送法辦，最高處2年以下有期徒刑，併科最高新臺幣200萬元以下的罰金；此外，也將黎姓男子列入禁止飼養的名單，要求參加動保講習及通報社會局做為高風險家庭關懷訪視的對象，同時將向黎姓飼主求償醫療費。
動保處接獲民眾通報，有人竟狠心對自己飼養的貓潑灑熱水虐待，並將燙貓的行為錄製成影片，發送給女性友人，威脅要求情侶復合，隨即派員與警方會同前往蘆洲區案發現場偵辦；18日前往瞭解貓病情，該貓全身有約20%的燙傷，臉部燙傷最嚴重，背部也有多處燙傷露出皮肉傷口，四隻腳掌也遭燙傷。
動保處指出，依民眾提供的影片，黎姓飼主將貓置於寵物運輸箱內，再以熱水澆灌，如此惡劣行徑，已違反動物保護法第25條，故意虐待動物致重傷，已連夜蒐集案發的事證並依法偵辦；民眾如發現動物有受虐的情形，請撥打24小時專線（02）29596353通報，杜絕虐待。