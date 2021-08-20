疫情拖延外商投資腳步　前7月僑外金額年減近3成

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投審會表示，今年1至7月核准僑外投資件數為1534件，較去年同期減少21.25%；核准金額為32億979萬9000美元（約新台幣962億9397萬元），年減27.66%。
投審會說明，全球COVID-19疫情未歇，整體大環境不利大型跨國企業投資，在國際投資活動趨緩下，投資金額呈現負成長趨勢。
今年前7月核准897件新設公司申請案，投資金額為新台幣187億1928萬1107元。
新南向國家來台投資方面，前7月核准299件，較去年同期減少3.24%，投資金額約為106億6785萬元，較去年同期增加84.99%，其中，投資金額較大者為泰國、新加坡及澳洲。
陸資來台投資部分，1至7月核准23件，較去年同期減少64.62%，投資金額約8億3640萬元，較去年同期減少52.06%。
投審會說明，投資金額減少是因國際情勢變化所致，包括美中貿易戰持續升溫、兩岸情勢變動，此外，「大陸地區人民來台投資許可辦法」修正也有影響。
統計顯示，自民國98年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准1484件，金額約731億7486萬元。
在對外投資方面，投審會前7月核准226件，較去年同期減少29.15%，投資金額約2282億2908萬元，年增33.4%，金額之所以提高，主要是核准環球晶以750億元間接投資世創電子等大型投資案所致。
台商赴新南向國家投資部分，前7月有72件獲核准，較上年同期減少30%，投資金額為約1494億3006萬元，較上年同期增加200.79%，其中，投資金額較大者為新加坡、越南、印度。
至於對中國大陸投資方面，1至7月核准件數為240件，較去年同期減少16.38%，投資金額約634億3197萬元，較上年同期減少40.27%。
投審會說明，投資金額減少幅度較大，主要是中國大陸工資、土地、原物料等生產成本上漲，投資環境不若以往，以及考量美中貿易衝突、科技戰持續等因素，台商投資更趨謹慎，多持觀望態度。（編輯：潘羿菁）1100820