江啟臣稱2022願親征地方選戰 朱立倫：教練兼投手不適合
爭取連任的國民黨主席江啟臣日前接受媒體專訪時表態，2022年地方選舉，若黨有需要他義不容辭。國民黨主席候選人朱立倫今（20）受訪被問及是否也會親征2022，朱說，他把自己定位為總教練，全力推派最強名單、最適當候選人，發揮國民黨戰力。「如果兼任投手或打擊手，不適合，會分心、也不一定很公平，」希望江啟臣有其他機會發揮。
記者余祥／台北報導
2021-08-20 11:13:22｜2021-08-20 11:13:36
朱立倫指出，這次黨主席選舉他的態度也很清楚，江啟臣是未來重要的好人才，過去這段時間，江在立委、黨主席、台中選區、黨中央非常辛苦，希望江能有機會好好歷練、其他機會發揮，黨主席角色還是回到總教練角色，把每位優秀人才調派到最好位置，全力打贏選戰。
被追問「總教練」可以兼投手或打擊者嗎？朱立倫直言，這樣不適合吧，總教練兼打擊或一壘，總是會分心，也不一定很公平，最好的調度就是把所有優秀人才派上陣。
有媒體網路民調顯示，目前國民黨主席候選人張亞中遙遙領先朱立倫、江啟臣，朱立倫笑說，網路投票做個參考，不是真正的民調啦，說真話，每天都可以投一次，很多民調也是參考，尤其是網路投票，相信大家都很清楚，也不會特別問題目。
至於行政院前發言人丁怡銘去年指台北牛肉麵節冠軍「皇家傳承」使用含有萊克多巴胺的美牛，被告發涉違反食安法，但北檢日前以丁無犯意、美牛飼料確有添加萊劑不起訴處分。朱立倫說，真是令人搖頭，民進黨政府窮盡努力幫高端開脫，卻污衊傷害民間商家。