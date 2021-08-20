拜登表態台灣若遭侵略美國會回應　總統府：感謝挺台

阿富汗親西方政府在美軍撤離後迅速垮台，塔利班分子重新掌權。中國官媒趁機操作美國不可靠、「今日阿富汗、明日台灣」。美國總統拜登（Joe Biden）接受媒體訪問表示，強調阿富汗情況不同，且美國一向信守承諾，若北約遭到入侵，美國會做出回應，對台日韓做法也一樣。對此，總統府感謝美國挺台，展現對台灣承諾的堅若磐石。
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-20 11:23:53｜2021-08-20 11:25:41
總統府發言人張惇涵今（20）日表示，注意到拜登總統接受媒體訪問時，有關美國信守對盟友承諾的發言，也注意到美國國務院發言人有關台海和平為美國恆久利益的說明。感謝拜登總統及拜登政府上任後，持續以實際行動，諸如近日宣布的拜登政府首度對台軍售案，履行《台灣關係法》及「六項保證」，展現對台灣承諾的堅若磐石。
張惇涵並強調，台灣會持續推動台美關係的穩定發展，並與理念相近國家，堅定持續深化合作夥伴關係，捍衛自由民主的普世價值，並為台海及印太區域的和平穩定與繁榮發展，貢獻良善力量。近期，台海及印太區域的和平穩定，獲得國際間的高度關注與討論，這顯示台灣對於國際社會的安全與繁榮，是不可或缺的角色。
張惇涵表示，蔡英文總統一貫的立場是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，誠如蔡總統所強調的，台灣唯一的選項，就是展現自我防衛的決心，讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己，讓台灣的存在具有意義，也更具有有正面貢獻。