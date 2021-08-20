拜登表態台灣若遭侵略美國會回應　總統府：感謝挺台

阿富汗親西方政府在美軍撤離後迅速垮台，塔利班分子重新掌權。中國官媒趁機操作美國不可靠、

強調阿富汗情況不同，且美國一向信守承諾，若北約遭到入侵，美國會做出回應，對台日韓做法也一樣。對此，總統府感謝美國挺台，