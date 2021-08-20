拜登政府再駁棄台論！外交部：感謝對台安全承諾

阿富汗親西方政府在美軍撤離後迅速垮台，極端組織塔利班分子重新掌權。中國官媒也趁機操作美國不可靠。針對「棄台論」再起，美國總統拜登（Joe Biden）接受媒體訪問表示，台灣與阿富汗問題本質不同，若台灣遭到侵略會做出回應。外交部今（20）日誠摯感謝美國政府再度明確重申對台灣的安全承諾。
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-20 11:43:39｜2021-08-20 11:45:49
拜登於美東時間18日接受美國廣播公司（ABC）新聞網專訪強調，台灣與阿富汗問題本質不同，美國信守對夥伴的承諾。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）19日在例行記者會上指出，美國持續支持以符合台灣人民意願與最佳利益的方式，和平解決兩岸議題；台海和平與安全是美國持久利益，對印太區域整體的安全穩定十分重要，不受阿富汗或其他情勢影響。
外交部發言人歐江安表示，誠摯感謝拜登總統及美國政府再度明確重申對台灣的安全承諾。台灣位於民主陣營對抗專制政權的第一線，堅持民主自由價值，且對於國際社會的安全與繁榮，台灣扮演不可或缺的角色。我國政府將持續提升自我防衛能力，捍衛台灣人民得來不易的民主與自由，並與美國及其他理念相近國家深化合作，共同促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。