不敵疫情！台北華國大飯店熄燈　同業嘆：實在很無奈

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在台北市歷史超過50年以上的飯店，除了台北華國大飯店，就只有圓山大飯店、國賓大飯店，面對華國熄燈，國賓飯店公關Stephy也表示，聽聞老字號華國飯店熄燈，覺得非常可惜，這波疫情讓許多台灣人的共同記憶消失，實在很無奈。
國賓強調，從疫情爆發實施邊境管制政策後，即對飯店住房有非常直接的影響，疫情前日本旅客的占比達70%的台北國賓，也只能轉而經營國旅市場。觀光產業已在狹縫中求生存，餐廳來客數雖比疫情前少很多但仍算穩定，今年五月本土疫情升溫後，對飯店又是第二波的衝擊，餐飲只能轉為外帶形式，飯店經營更為艱難，也讓許多飯店不得不做出沉重的決定。
面對這波來勢洶洶的疫情衝擊，台北國賓因應策略則是規劃多檔外帶商品，包括國賓粵菜廳推外帶港點套餐、以及川菜及粵菜主廚熬製麻辣火鍋及雞粥養生火鍋等，都是國賓過去沒有嘗試過的外帶商品，希望能提供多樣化的選擇，在後疫情時代刺激買氣。
晶華董事長潘思亮今天出席股東常會也提到，國際型的觀光產業像被放棄的重症病人，期望政府看到產業的困境，潘思亮強調，這已經是二次重症，如果沒有紓困4.0延伸，恐怕會出現大量的倒閉潮。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。