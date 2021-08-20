COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

不敵疫情！台北華國大飯店熄燈　同業嘆：實在很無奈

▲台北華國大飯店驚傳10月底熄燈消息。（圖／翻攝官網）
▲台北華國大飯店驚傳10月底熄燈消息。（圖／翻攝官網）

記者劉雅文/台北報導

2021-08-20 11:41:06｜2021-08-20 11:41:13

新冠肺炎疫情重創全球，台灣雖然是防疫前段班，但是國內的經濟仍受到嚴重影響，不敵疫情，有54年歷史的「台北華國大飯店」，今（20）天也宣布將在10月底熄燈。

我是廣告 請繼續往下閱讀
業者表示，熄燈主因跟疫情還有建物將做違老都更有關，原來的烤鴨等餐廳會另外尋覓新點，至於員工的部分，則是會盡力保留多數員工。

在台北市歷史超過50年以上的飯店，除了台北華國大飯店，就只有圓山大飯店、國賓大飯店，面對華國熄燈，國賓飯店公關Stephy也表示，聽聞老字號華國飯店熄燈，覺得非常可惜，這波疫情讓許多台灣人的共同記憶消失，實在很無奈。

國賓強調，從疫情爆發實施邊境管制政策後，即對飯店住房有非常直接的影響，疫情前日本旅客的占比達70%的台北國賓，也只能轉而經營國旅市場。觀光產業已在狹縫中求生存，餐廳來客數雖比疫情前少很多但仍算穩定，今年五月本土疫情升溫後，對飯店又是第二波的衝擊，餐飲只能轉為外帶形式，飯店經營更為艱難，也讓許多飯店不得不做出沉重的決定。

面對這波來勢洶洶的疫情衝擊，台北國賓因應策略則是規劃多檔外帶商品，包括國賓粵菜廳推外帶港點套餐、以及川菜及粵菜主廚熬製麻辣火鍋及雞粥養生火鍋等，都是國賓過去沒有嘗試過的外帶商品，希望能提供多樣化的選擇，在後疫情時代刺激買氣。

晶華董事長潘思亮今天出席股東常會也提到，國際型的觀光產業像被放棄的重症病人，期望政府看到產業的困境，潘思亮強調，這已經是二次重症，如果沒有紓困4.0延伸，恐怕會出現大量的倒閉潮。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀