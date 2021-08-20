「國民女友」來了！羅嘉翎首度代言變身性感正妹

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Footer總經理黃立忠表示，由於自己曾經是運動選手，所以特別關注運動賽事，本屆東奧比賽幾乎場場都不錯過，更注意到比賽場上的羅嘉翎，「側踢的超長腿很有力度！力與美的結合特別吸睛，要是可以穿上Footer纖女褲一定更帥」，最後19歲的嘉翎不僅不負眾望過關斬將，替台灣贏回一面奧運銅牌，而Footer也與有榮焉、成功邀請她擔任「纖女褲」年度代言人！ 接下人生首次代言的羅嘉翎表示，由於自己的纖細身材加上116公分長腿，從以前就特別難買褲子，腿長剛好的褲子腰又會太鬆，一直以來都是她的困擾！因此Footer特別請工廠連夜趕工，短短四天內就訂製出專屬嘉翎的長腿纖女褲，比官網一般款的纖女褲足足多出11公分！甚至還做出由嘉翎親自挑選的限定色纖女褲，讓國民女友驚喜不已！ 羅嘉翎收到Footer訂製的長腿纖女褲特別興奮，馬上穿著練習側踢及自主訓練，立即感受到纖女褲的彈性舒適以及修身剪裁特性！開心之餘國民女友也忍不住跟家人們分享：「終於有我的專屬瑜珈褲了！！」，化身Footer跆拳纖女！
拍攝宣傳照當天，羅媽媽也相當重視19歲嘉翎的首次代言合作，陪同進棚拍攝，嘉翎連換五套造型，不只穿上跆拳道服展現奧運奪牌側踢威力外，其他造型更完美呈現長期訓練下手臂及腰部的活力線條，羅媽媽看到跟平常很不一樣的女兒也相當驚喜的露出笑容，並馬上側拍照片傳至家人群組，羅爸爸看到照片後馬上回應：「真的好不一樣！太漂亮了！」，在跆拳道場上表現強悍的嘉翎，拍攝現場與媽媽談笑風生，用笑容化解緊張情緒，不論是個性冷酷或甜美可愛造型，都能掌握發揮，專業程度讓攝影師直呼：「她真的是第一次代言拍攝嗎？！」。拍攝現場嘉翎依舊一杯手搖飲不離身，羅媽媽笑說：「這幾天就讓她喝，但開始訓練就不行了」，嘉翎在一旁急著回應：「我現在是稱職的跆拳纖女，會每天認真運動的！」可愛的對話讓現場工作人員都笑出來！就連拍攝最後大合照，身高183公分的嘉翎馬上蹲下避免擋到旁人，讓工作人員開玩笑道：「別人是紳士腳，嘉翎是貼心的淑女蹲，真的太可愛萌了！！」
此次合作嘉翎特別挑選最喜歡的霧松藍綠色為限定款纖女褲顏色，也透露會選擇藍綠色是因為感覺有活力朝氣，穿起來也很顯瘦！身為代言人的嘉翎說：「很感謝Footer短時間內完成這麼多不可能的任務，也重視自己的意見推出限定色！一定會努力當個稱職的跆拳纖女！」嘉翎為本次合作特地錄製纖女健身菜單小影片及可愛側拍紀錄將於之後釋出。