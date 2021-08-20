當沖降稅延長、指數卻震盪近260點 台股午盤驚驚漲
行政院宣布當沖降稅延長三年後，台北股市今（20）日未有明顯的漲幅，反而出現上下震盪。早盤開高後急墜下殺到16248點，16500點失守，但之後又走揚翻紅，午盤大致來到盤上小漲，但算算指數高低差有近260點。而中午12點，原本指數小漲50多點，但之後漲百點，漲幅0.6%，來到16476點附近。
記者許家禎／台北報導
2021-08-20 12:05:29｜2021-08-20 12:15:10
台北股市今日開盤漲51.58點，加權股價指數以16426.98點開出，沒多久漲130多點，來到16507點，但隨即又急跌到早盤最低點16248點，高低差有近260點。時間來到午盤，雖大致來到盤上，但指數上上下下。龍頭權值股部分，台積電走勢大多弱勢在盤下，午盤小跌，來到559元。
其他，鴻海較為強勢，午盤漲1.4%，來到104.5元。聯發科弱勢跌0.4%，來到884元。聯電則漲0.5%，來到55.9元。盤面焦點為電動車零組件概念股，包括朋程、新唐、強茂、康普、凌通、大同與茂達漲幅在7%到4%。
至於航運股也很亮眼，長榮、陽明與萬海漲幅2%以上，散裝航運志信、正德飆漲停。生技醫療股中，國光生亮燈漲停，亞諾法、中化生、杏輝、大學光、友華、優盛、杏國漲1到4%。另外PCB族群也強勢，金像電午盤漲停，同欣電、景碩、燿華、南電漲幅在2到6%之間。