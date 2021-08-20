名家論壇》黃創夏／阿富汗將是中南海的背上芒刺！

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拜登當然會焦頭爛額了，但是中南海不要忘了，阿富汗之所以會成為「帝國墳場」，民風如此慓悍，其實就是拜中國的帝國主義擴張而來的千年之仇。
原本的阿富汗並非如今之世界「窮極」，遍地荒蕪、窮山惡水。事實上阿富汗文明開化的很早，以前叫做是「旭日之邦」，在兩千多年前就被亞歷山大大帝的馬其頓帝國攻陷過，開啟「希臘化」啟蒙，當時叫做「巴特克利亞」，是一個繁華之地。
後來大漢興起，開啟絲路的東西方交流，阿富汗就是絲路上的重要樞紐，繁華都會處處興起，再歷經波斯、大食和伊斯蘭文明興起，盛極一時，在宋元之際，就是有名的「花剌子模」精華之地。
提到花剌子模，有讀史的人都知道，就是那個敢剃掉成吉思汗使者鬍子的國度，也因此招致成吉思汗鐵與血的報復，摩柯末因此客死孤島，但其子札蘭丁英勇奮戰，連成吉思汗都讚嘆：生子當如札蘭丁！
歷史並不是只有這麼短短的幾句，當時的花剌子模人在阿富汗地帶此起彼落，都如札蘭丁班堅毅奮戰，所以掃平阿富汗的戰爭還延續到托雷，甚至到了旭烈兀時代，大元帝國為了報復和鎮壓，在阿富汗屠城，殺害了至少160萬子民，在千年前的人口密度，這可是種族滅絕的做法了！
更狠的是，大元帝國還徹底摧毀原本阿富汗歷經千年經營的完善水利系統，讓阿富汗再也復興不起來，成了如今之一片荒蕪，千年難復！
當然，中國可以甩鍋說那是蒙古人幹的，可能從此不敢承認「蒙古也是中國自古以來不可分割的一部分」，可是當時主要指導戰爭的是成吉思汗和旭烈兀最重要的將領，成吉思汗最重視的是郭寶玉，旭烈兀的主要帶兵官是郭侃，這對祖孫是郭子儀的後代，不折不扣的中國人，也是金庸小說中「郭靖」的原型，中南海甩不掉鍋啦！
這樣的仇，才叫做不共戴天之仇，更何況阿富汗和新疆維吾爾族同屬遜尼教派，就算如今塔利班剛剛建國，暫時向全球展現溫和與理性，但總有一天會忍不住詢問：「新疆的穆斯林兄弟過的好嗎？」中南海就要坐立難安了。
事實上，中國顯然是緊張的，早在六月底就通報中國公民準備撤離阿富汗，而中國大搞一帶一路在阿富汗的建設，有多少和已經被推翻的貪腐政府有瓜葛？總有一天會被塔利班清算到的。
還有，塔利班在巴基斯坦的俾路支省也有發展，在那裡的塔利班特別反對一帶一路和開發瓜達爾港，七月時曾炸毀一輛公共汽車，受害者都是中國工人、四月時曾攻擊空俾路支省會的五星級飯店，目標是要炸死中國駐巴基斯坦大使。
而在阿富汗，光是一帶一路就有超過三萬名中國人，他們也將是「潛在的人質」！
看看這些穆斯林兄弟與塔利班兄弟，還有千年前的血仇，中南海必將芒刺在背！
如此明明白白的道理，台灣有些力量，卻為何非要鬼扯到「今日阿富汗，明日的台灣」呢？
其實他們並不是「認識不清」的問題，更可能是刻意誤導「偷換概念」的包藏禍心！
他們最錯誤的概念就是把1949年以來，在台灣流血流汗的中華民國之國軍將士的努力惡意抹煞。
請問：台灣曾經像阿富汗一樣是靠美軍在打戰的嗎？
鬼扯！
在「八二三炮戰」之前，美國是有美援，是派有美軍顧問團，卻從來沒有正式用駐軍的名義接管台灣的所有防衛，八二三炮戰之後，美軍太平洋艦隊巡弋台灣海峽，不只是防止解放軍蠢動，也是防蔣介石反攻大陸，「國光計畫」因此胎死腹中，兩蔣父子一輩子飲恨！
美軍在台灣的情況不但不像阿富汗、也不像當年的南越共和國，甚至連日本和韓國都不像，美軍在台灣只有顧問團，從沒有正式的軍事指揮編制，甚至連一個基地都沒有，說台灣這七十多年的自我防衛是靠美軍在打戰，這些人的嘴臉，真是對不起他們那些在前線一輩子的父兄！
他們為什麼還是非要把台灣比成阿富汗與南越？
他們真正的目的，是要故意混淆台海兩岸是「內戰」，偷換概念讓目前正在全球重新定義的「一個中國」借屍還魂！
他們的目的是要把「侵略」扭轉成「內戰」，呼應著「台灣是中華人民共和國固有領土」的欺騙！
1975的西貢和2021的阿富汗都是「內戰」，都是在廣大鄉村地區的自己國民，因為反抗貪腐、無能，而且是被美國扶植的魁儡中央政府，「內戰」的結果因而造成「變天」，完全不可以類比的是：打從1949年中華人民共和國建立以來，中華人民共和國從來沒有統治過台灣任何一吋土地、中共對台灣的威逼和主張，根本就是「外敵」、是侵略！
過去幾十年，歐美各國為了想賺中國的人民幣、利用中國的勞動力，以及在冷戰後期來對付蘇聯帝國，百般取悅中南海，讓中國「一個中國」成為全球裝傻默許的欺世盜名。
時代改變了，當中國開始展現威脅全世界的霸權嘴臉，在美國主導下的「一個中國，多元表述」，甚至是「兩個中國」或是「一中一台」多元認知的新時代正在開展，中華民國並未滅亡、台灣是台灣、中華人民共和國是中華人民共和國，這樣的重新界定兩岸的國際新潮流方興未艾。
正因為如此，就可理解為什麼有些力量要刻意誤導台海仍是「內戰」？說穿了，就是想讓「一個中國」的說法能夠敗部復活！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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