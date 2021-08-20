中市454學校全面消毒　不對外開放

全國高中職以下學校將於9月1日實體開學，為讓師生安心返回校園，今(20)日起全面消毒454所公私立學校及市立幼兒園，整備期間不對外開放。市長盧秀燕再度前往長安國小視察校園環境清消、熱像儀體溫偵測、午餐隔板整備情形。

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盧秀燕表示，高中職以下學校將於9月1日開學，市府加強校園防疫工作，由環保局及各區清潔隊協助完成454所公私立學校及市立幼兒園的校園室外公共區域消毒工作。學校也會進行常態性環境清消，包括班級教室、師生經常接觸的物品及學生交通車等區域，並強化教室空間通風，學校也會針對學生上下學安排、測量體溫等進行防疫動線演練。

盧秀燕提醒，除了開學前防疫整備這段時間校園不對外開放，考量大多學生都還沒有接種疫苗，開學後也會有部分開放限制，防疫政策會隨疫情狀況滾動檢討，希望市民朋友多配合，共同維護師生健康，此外，開學後的體育課程、實驗課程等防疫規範除遵照中央指引，台中也會訂定相關指引措施，並加強宣導。

另外，對於教師施打疫苗，盧

秀燕

指出，教育部要求各縣市政府分2階段進行，第一階段為在職教職員工，7月底已陸續接種完成，先前因個人因素尚未接種的極少部分在職教職員工約2千多人，本周也會注射完畢；第二階段為8月之後進校服務的代課或新進教師，雖已經造冊完成，中央尚未提供疫苗，前幾天她聽到陳時中部長於記者會提到「對於第二階段8月之後進校服務的教職員工，中央會準備疫苗」，就靜待佳音。

對於學生施打疫苗，盧

秀燕

表示，現在消息還非常凌亂，小朋友究竟多大年齡可以施打疫苗，打什麼疫苗，她認為這是醫學問題，要非常慎重，也因此必須等中央很確定怎麼做，市府再進一步討論，孩子現階段沒有疫苗可接種，所以校園清潔與消毒一定要徹底落實，開學以後學校會有部分管制，也請外界遵守。