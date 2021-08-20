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塔利班盼國際認同　聯合國：唯須包容和尊重人權

▲聯合國秘書長古特瑞斯表示，塔利班渴望獲得國際認同，唯一方式是安理會在阿富汗推行包容性政府、尊重人權，尤其是女性的人權。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲聯合國秘書長古特瑞斯表示，塔利班渴望獲得國際認同，唯一方式是安理會在阿富汗推行包容性政府、尊重人權，尤其是女性的人權。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-20 14:00:49

（中央社紐約聯合國總部19日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯今天表示，塔利班渴望獲得國際認同，唯一方式是安理會在阿富汗推行包容性政府、尊重人權，尤其是女性的人權。

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古特瑞斯（Antonio Guterres）告訴記者，他16日在一場閉門會議中，對有15個成員國的聯合國安理會談到這個方式，敦促他們保持團結。

美國2001年9月11日遭受恐怖攻擊，塔利班（Taliban）因拒絕交出蓋達組織（al Qaeda）首腦賓拉登（Osama bin Laden），遭美國為首勢力推翻，20年過後，塔利班又奪回政權。

古特瑞斯表示，他已經準備好親自與塔利班對談，「只要弄清楚我該跟誰談，以及談些什麼。」他說，目前聯合國在喀布爾（Kabul）官員和塔利班保持密切聯繫。

他說：「讓國際社會保持團結、使安理會所有成員國團結一致，以及利用現存唯一手段，即塔利班為了他們的利益而取得合法承認，這都是非常重要的。」

他說，站在同一陣線和塔利班打交道，可以促使他們組建1個包容性的政府、尊重人權、繼續允許各國自喀布爾撤離，並預防阿富汗成為恐怖分子的避風港。

然而聯合國安理會成員的愛爾蘭駐聯合國大使納森（Geraldine Byrne Nason）今天告訴記者：「我們都聽到塔利班所謂的保證了，意即所謂婦女和女孩的權利將獲尊重，但我們從當地女性那裡聽到的並非如此。」

1996年到2001年間，阿富汗在塔利班統治下，婦女並不能工作，女孩也禁止到校上學。女性離開家門時，都必須把臉遮蓋起來，由男性親人陪同。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1100820

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