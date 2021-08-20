塔利班盼國際認同　聯合國：唯須包容和尊重人權

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美國2001年9月11日遭受恐怖攻擊，塔利班（Taliban）因拒絕交出蓋達組織（al Qaeda）首腦賓拉登（Osama bin Laden），遭美國為首勢力推翻，20年過後，塔利班又奪回政權。
古特瑞斯表示，他已經準備好親自與塔利班對談，「只要弄清楚我該跟誰談，以及談些什麼。」他說，目前聯合國在喀布爾（Kabul）官員和塔利班保持密切聯繫。
他說：「讓國際社會保持團結、使安理會所有成員國團結一致，以及利用現存唯一手段，即塔利班為了他們的利益而取得合法承認，這都是非常重要的。」
他說，站在同一陣線和塔利班打交道，可以促使他們組建1個包容性的政府、尊重人權、繼續允許各國自喀布爾撤離，並預防阿富汗成為恐怖分子的避風港。
然而聯合國安理會成員的愛爾蘭駐聯合國大使納森（Geraldine Byrne Nason）今天告訴記者：「我們都聽到塔利班所謂的保證了，意即所謂婦女和女孩的權利將獲尊重，但我們從當地女性那裡聽到的並非如此。」
1996年到2001年間，阿富汗在塔利班統治下，婦女並不能工作，女孩也禁止到校上學。女性離開家門時，都必須把臉遮蓋起來，由男性親人陪同。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1100820