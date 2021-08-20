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NBA／回休士頓做慈善　哈登遺憾未能率火箭奪冠

▲James Harden（圖／美聯社／達志影像）
▲James Harden（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-08-20 13:14:42

曾經的火箭一哥James Harden(哈登)今年初離開待了9年的休士頓前往布魯克林，近日接受《運動畫刊》記者Michael Shapiro訪問時提起前東家，他表示無法替這座城市拿下冠軍而對自己感到失望。

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「休士頓在我心中永遠佔據特殊的地位，我在那裡度過了9年時光，在球場上就是這樣，我對自己無法為這座城市帶來總冠軍而感到失望，這是我每次穿上球衣出賽的目標。」Harden仍想和休士頓保持良好關係，儘管他以糟糕的方式離開。

此前，Harden宣布在休士頓舉慈善音樂會，「為社區服務讓我看見自己在這座城市的影響力，我們經歷了颶風和一些艱難的時刻，現在只希望能回到這，盡我所能的支持並幫助這裡的人們。」

Harden在效力火箭期間蟬聯3季得分王，2017年拿下助攻王、2018年榮獲年度MVP，9度入圍全明星賽，6次入選年度第一隊，但還是未能一嚐冠軍滋味，今年初轉戰籃網和Kevin Durant、Kyrie Irving組成三巨頭。


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