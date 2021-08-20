南橫緊急開放通行　桃源金煌芒果終於出關了

8月豪雨重創高雄山區，造成台20線93k至98k+700勤和至復興路段明霸克露橋A1-P2橋面板沖毀，導致桃源區復興等三里民眾受困成為孤島，今（20）、明兩天公路總局開放從梅山口至向陽路段緊急通行，讓物資得以運補，困在山區多時的金煌芒果也陸續運出，市府農業局與桃源區公所合作啟動運費補助，降低農民繞道運輸成本。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-20 13:12:44
0806豪雨重創高雄山區，桃源區明霸克露橋遭土石流沖毀，使得桃源區梅山、復興及拉芙蘭三里聯外道路完全中斷，但8月正值桃源金煌芒果採收期，但因天候不佳，即使公路單位積極搶修道路仍無法通行，今、明兩天公路總局開放梅山口至向陽路段開放申請車輛緊急通行，金煌芒果終於可經此路段運送下山販售。
農業局長張清榮表示，目前山區氣候仍不穩定，持續降雨造成道路修復困難，已協調貨運經臺東上山載運金煌芒果，並補助農民運送下山，至於繞路所增加的運費成本預計200公噸，目前已委託桃源區公所協助辦理運費補助。
張清榮也感謝公路總局協助桃源3里民眾緊急通行的需求，山區災後重建不易又危險，日前也已輔導農民將成熟的金煌芒果先烘製成果乾並上架「高雄首選電商平台」，截至8月18日上午已賣出超過6,000包，高雄市政府感謝各界的熱心預購，道路修復後將依序發貨，大家同心協力一起度過老天爺給的考驗。