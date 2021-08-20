集檢所管制嚴格惹民怨 王必勝：多次查獲違規帶毒品案件
近來世界各國因Delta變種病毒傳播快速，導致疫情再起，指揮中心持續嚴守邊境，強調加強入境者檢疫是現階段的防疫重點工作，但有不少住民反應管理過於嚴格，像是行李檢查或物資查驗等，衛福部醫福會執行長王必勝今（20）日表示，在面對世界各地來的三教九流住民，基於公共安全、秩序維護及確實管理，相關措施實有其必要，籲請住民見諒並配合辦理。
記者林莞茜／綜合報導
2021-08-20 13:45:36｜2021-08-20 14:58:01
全國48處中央集中檢疫所目前正積極承擔高風險國家入境者及各項專案的集中檢疫工作，但這段時間以來，常有住民抱怨集中檢疫所比較嚴格的管理，例如行李檢查、親友送來物資的檢查、禁煙禁酒…等。
王必勝指出，在面對從世界各地來的三教九流住民，基於公共安全、秩序維護及確實管理，相關措施實有其必要。他舉例，昨天在兩處集中檢疫所，分別查獲兩起親友送來物資內藏毒品的案子，現已報案並交由檢調進一步偵察。
王必勝感謝安全組保一總隊同仁正確的經驗判斷及細心檢查，也盼住民能夠見諒並配合辦理相關規定。
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