「樹沒了，彷彿家也就沒了」　議員說木棉樹故事

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議員張耀中、謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達等人在議會說了廣昌公園木棉樹的故事，張耀中敘述說，木棉樹在1969年由南屯永定厝簡家在三合院前種下，2010年因市府開闢單元三重劃，為了保留兒時記憶，在2012年9月該樹落腳西屯區廣昌公園新生，雖然不在原本生長的地方繼續活著，但種下那棵樹的一家人，依然常常去廣昌公園幫樹澆水，在樹下乘涼想著兒時的生活記憶。
2020年港尾里活動中心興建工程提報移植，經過三次審查會議，沒有人關心被提報移植的樹是怎麼來的，是公園原生的？還是異地新生的？當然這棵木棉的結局就是「被審查通過」，在2021的7月下旬施工廠商進場移除，現場只留下一堆小木屑。
張耀中說，一棵樹的移植或移除對市府來說是微不足道的小事，但對居住在台中生活的市民來說，那棵樹可能回家的一個指引，代表家要到了，或者是生活的一部分，如果在審查時有人追蹤這棵樹是從哪裡來，也許今天可以多為台中留下這棵木棉樹。
張耀中指，市府有做後續追蹤多是用抽驗的，但抽驗機制也不完備，樹被移到哪裡，建設局表示會定期追蹤，但拿什麼標準來做檢覈？而移植的樹還活著嗎？沒人知道也沒人在意，缺樹再補就好。
謝志忠表示，移植樹木需要透過市府設置景觀及植栽委員會委員會同意，但三次會議記錄，沒有局長親自主持，並未了解前因後果，輕率決議移除，這簡直是便宜行事，建設局應該還有很大的空間可以進步，需要多用心，好好省思。
建設局長陳大田表示，聽完了這段故事，他感覺不捨遺憾，之前有提供資料，這棵樹從重劃區至活動中心興建，都是移植計畫，不是移除，但最後專家健檢的結果認定樹幹中空才移除，會跟農業局再討論老樹保護原則，以後類似這樣的個案，會更細膩，並了解歷史意義，盡可能保留下來。