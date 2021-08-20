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「樹沒了，彷彿家也就沒了」　議員說木棉樹故事

▲議員張耀中說，「樹沒了，彷彿家也就沒了」，廣昌公園木棉樹的故事(圖／柳榮俊攝2021.8.20)
▲議員張耀中說，「樹沒了，彷彿家也就沒了」，廣昌公園木棉樹的故事(圖／柳榮俊攝2021.8.20)

記者柳榮俊/台中報導

2021-08-20 14:00:34

「樹沒了，彷彿家也就沒了」台中市西屯區廣昌公園有一棵逾五十年的木棉樹，日前因西屯區公所因港尾里活動中心興建工程提報移植，經市府建設局「景觀及植栽委員會」審查通過，認為木棉樹幹中空，直接砍除，讓這棵木棉樹的主人，失去了回憶。民進黨議員張耀中今(20)日質詢指出，這顆木棉樹象徵的意義不是任憑專家單純審查結果就可以移植的，樹的背後是一段象徵台中市都市重劃時努力保存老樹與文化資產的過程。

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議員張耀中、謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達等人在議會說了廣昌公園木棉樹的故事，張耀中敘述說，木棉樹在1969年由南屯永定厝簡家在三合院前種下，2010年因市府開闢單元三重劃，為了保留兒時記憶，在2012年9月該樹落腳西屯區廣昌公園新生，雖然不在原本生長的地方繼續活著，但種下那棵樹的一家人，依然常常去廣昌公園幫樹澆水，在樹下乘涼想著兒時的生活記憶。


2020年港尾里活動中心興建工程提報移植，經過三次審查會議，沒有人關心被提報移植的樹是怎麼來的，是公園原生的？還是異地新生的？當然這棵木棉的結局就是「被審查通過」，在2021的7月下旬施工廠商進場移除，現場只留下一堆小木屑。


張耀中說，一棵樹的移植或移除對市府來說是微不足道的小事，但對居住在台中生活的市民來說，那棵樹可能回家的一個指引，代表家要到了，或者是生活的一部分，如果在審查時有人追蹤這棵樹是從哪裡來，也許今天可以多為台中留下這棵木棉樹。


張耀中指，市府有做後續追蹤多是用抽驗的，但抽驗機制也不完備，樹被移到哪裡，建設局表示會定期追蹤，但拿什麼標準來做檢覈？而移植的樹還活著嗎？沒人知道也沒人在意，缺樹再補就好。


謝志忠表示，移植樹木需要透過市府設置景觀及植栽委員會委員會同意，但三次會議記錄，沒有局長親自主持，並未了解前因後果，輕率決議移除，這簡直是便宜行事，建設局應該還有很大的空間可以進步，需要多用心，好好省思。


建設局長陳大田表示，聽完了這段故事，他感覺不捨遺憾，之前有提供資料，這棵樹從重劃區至活動中心興建，都是移植計畫，不是移除，但最後專家健檢的結果認定樹幹中空才移除，會跟農業局再討論老樹保護原則，以後類似這樣的個案，會更細膩，並了解歷史意義，盡可能保留下來。

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