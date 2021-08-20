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快訊／本土個案新增6例　雙北佔5例

▲中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增9例確定病例，分別為6例本土及3例境外移入。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增9例確定病例，分別為6例本土及3例境外移入。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-08-20 14:08:10｜2021-08-20 14:23:56

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增9例確定病例，分別為6例本土及3例境外移入，另確診個案中新增1例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之6例本土病例，為4例男性、2例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，其中3例發病日為今(2021)年8月18日、餘3例為無症狀感染。個案分布為新北市3例、臺北市2例及彰化縣1例；其中2例為已知感染源、2例關聯不明、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案15492)，為60多歲男性，具慢性病史及其他確診個案接觸史，7月9日出現咳嗽症狀，7月16日因發燒及意識不清送醫並住院隔離治療，7月17日確診，8月18日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月18日累計公布14,692位確診個案中，已有13,550人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.2%。

▲指揮中心今（13）公布，新增6例本土確診個案，另有3例境外移入、1例死亡個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今（13）公布，新增6例本土確診個案，另有3例境外移入、1例死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增3例境外移入個案，為2例男性、1例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自羅馬尼亞(案16011)、孟加拉(案16012)及英國(案16013)入境，入境日介於8月6日至8月17日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,450,350例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,433,271例排除)，其中15,906例確診，分別為1,359例境外移入，14,494例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計827例COVID-19死亡病例，其中819例本土，個案居住縣市分布為新北市406例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▲指揮中心今（20）公布，新增6例本土確診個案、1例死亡個案。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（20）公布，新增6例本土確診個案、1例死亡個案。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（20）公布，新增6例本土確診個案，個案分布為新北市3例、台北市2例及彰化縣1例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（20）公布，新增6例本土確診個案，個案分布為新北市3例、台北市2例及彰化縣1例。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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