快訊／本土個案新增6例　雙北佔5例

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指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案15492)，為60多歲男性，具慢性病史及其他確診個案接觸史，7月9日出現咳嗽症狀，7月16日因發燒及意識不清送醫並住院隔離治療，7月17日確診，8月18日死亡。
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月18日累計公布14,692位確診個案中，已有13,550人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.2%。
指揮中心說明，今日新增3例境外移入個案，為2例男性、1例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自羅馬尼亞(案16011)、孟加拉(案16012)及英國(案16013)入境，入境日介於8月6日至8月17日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。
指揮中心統計，截至目前國內累計2,450,350例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,433,271例排除)，其中15,906例確診，分別為1,359例境外移入，14,494例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計827例COVID-19死亡病例，其中819例本土，個案居住縣市分布為新北市406例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。