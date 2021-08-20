基因定序增12例Delta變異株！3人打兩劑莫德納仍遭感染
指揮中心今（20）日照慣例公告本周病毒基因定序結果，其中有12例為Delta變異株，值得注意的是其中有9人接種過疫苗，更有3人是接種兩劑莫德納疫苗，且經過14日仍確診的「突破性感染」，目前我國已累計共出現67例，本土為13例，均與屏東群聚相關。
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-20 14:27:50｜2021-08-20 14:30:10
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，本周驗出的Delta變異株都屬於境外移入，有12例，但當中除了3位之外其他9位都是有接種一劑或兩劑疫苗，更有3人是接種兩劑莫德納疫苗，且經過14日仍確診的「突破性感染」，目前我國已累計共出現67例Delta病例，境外移入54例，本土個案13例。
羅一鈞進一步表示，本土13例均與屏東群聚有關，從7月2日到現在總共做了164例本土基因定序都是英國變異株，沒有發現其他變異株流行，先前的案15931桃園機場地勤、永和大樓群聚及新莊家庭群聚也是英國變異株。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。