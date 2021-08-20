集中檢疫所搜出毒品　陳時中：切勿以身試法

我國疫情仍持續中，指揮中心指揮官陳時中今（20）日於記者會上表示，於林口、陽明檢疫所發現有家屬送進檢疫所的物資夾帶毒品，檢調單位已開始調查，陳時中呼籲，檢疫所檢查很嚴格，「請大家不要以身試法」。
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-20 14:37:08
陳時中指出，檢疫所其實已查緝有多起的違規物品，但此案是否為首次查到毒品還要再確認，不過依據相關規定，是不能帶火柴、打火機、香菸、酒類的，「我現在要特別提醒我們一定會查，送進去的東西我們都一定會查，所以不要有僥倖的心理，尤其毒品這就牽涉到刑法。」
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