林智鴻推高雄發展「氫能未來城」　鏈結國際環境永續

高雄市議會今（20）日繼續市政總質詢，市議員林智鴻今日針對「看得見的未來城市」及「看不見的百年大計」兩大方向，包括氫能發展、鳳山淹水問題、體育願景等進行質詢，林智鴻認為，氫能已成為世界的趨勢，而高雄是發展工業重鎮，能源轉型是未來發展的契機，要將城市的「宿命」變「使命」，將工業產生能源的汙染最小化。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-20 14:46:16
林智鴻提到，大林蒲遷村計畫不僅是遷村行動，更是鳳山的「造鎮計畫」，他強調，鳳山的地理位置是關鍵，鄰近即將開闢的捷運黃線，是人口集中且最黃金地段，應該要用整體區域視野與格局，加速整治鳳山溪、整頓垃圾山，讓能源技術與嶄新科技在鳳山發展，讓城市更往前走，迎接鳳山的新市民、中崙的新市鎮，發展「氫能未來城」。
林智鴻認為，極端氣候是全球共業，「看不見的百年大計」首要根治鳳山淹水問題，鳳山下水道已實施超過40年，隨著都市發展與氣候變遷加劇，加上地勢高低影響，讓鳳山部分地區居民，逢大雨受淹水所苦，必須全面通盤檢討，並加速於熱帶園藝試驗所南側場域降挖滯洪池，及擬定城市治水解方，多軌並行，避免未來淹水問題重演。
至於東京奧運過後，掀起體育熱潮，林智鴻認為，除了縣市加碼得獎獎金，他建議高雄市應審視基礎的體育未來，包括進行組織整併，將教育局體育及衛生保健科合併到運動發展局，學校體育與社會體育合為一體，並爭取將運動發展局的預算，提高到市府整體總預算的1%等，盼更重視相關制度，讓專業運動員得到更完善的保障。