金曲32／3位準歌王缺席頒獎典禮 「4帥」撐場添亮點
第32屆金曲獎頒獎典禮，將於21日登場，雖然因為疫情關係，讓許多歌王、歌后無法順利出席，慶幸的是，典禮上依舊星光熠熠，如歌手瘦子E.SO、OZI；「不老玉女」蘇慧倫；演員林柏宏、陳昊森都將為金曲獎增添亮點。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-08-20 15:29:50｜2021-08-20 16:51:18
第32屆金曲獎原本在6月26日舉辦，但因為疫情關係，延期到8月21日舉辦，也連帶影響藝人的計畫，據了解，入圍本屆「最佳國語男歌手」的韋禮安因為宣傳工作的關係，目前人在北京；林俊傑回到新加坡接種疫苗；李泉則是人在上海，3位叩關歌王的男歌手，都將不會出席金曲獎。
雖然6位準歌王就有3位無法出席，但本屆金曲獎依舊亮點十足，本屆紅毯主持人由瑪麗、歌手鼓鼓搭檔，有趣組合，令人期待兩人能夠擦出的火花。至於要搶歌王寶座的「行走費洛蒙」瘦子、頒獎嘉賓包含歌手OZI、演員林柏宏、陳昊森，4帥同框想必會是頒獎典禮上最養眼的風景。
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