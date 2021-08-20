COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

金曲32／3位準歌王缺席頒獎典禮　「4帥」撐場添亮點

▲瘦子（左起）、林柏宏、陳昊森、OZI都將出席第32屆金曲獎。（圖／翻攝瘦子IG、林柏宏IG、陳昊森IG、OZI IG）
▲瘦子（左起）、林柏宏、陳昊森、OZI都將出席第32屆金曲獎。（圖／翻攝瘦子IG、林柏宏IG、陳昊森IG、OZI IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-08-20 15:29:50｜2021-08-20 16:51:18

第32屆金曲獎頒獎典禮，將於21日登場，雖然因為疫情關係，讓許多歌王、歌后無法順利出席，慶幸的是，典禮上依舊星光熠熠，如歌手瘦子E.SO、OZI；「不老玉女」蘇慧倫；演員林柏宏、陳昊森都將為金曲獎增添亮點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
第32屆金曲獎原本在6月26日舉辦，但因為疫情關係，延期到8月21日舉辦，也連帶影響藝人的計畫，據了解，入圍本屆「最佳國語男歌手」的韋禮安因為宣傳工作的關係，目前人在北京；林俊傑回到新加坡接種疫苗；李泉則是人在上海，3位叩關歌王的男歌手，都將不會出席金曲獎。

▲韋禮安打造全新求婚助攻曲〈請你嫁給我〉。（圖／耀聲音樂提供）
▲▼韋禮安（上圖）、林俊傑（下圖）都不會出席本屆金曲獎。（圖／耀聲音樂提供、台視提供）
▲林俊傑重新編曲《手牽手》。（圖／台視）
雖然6位準歌王就有3位無法出席，但本屆金曲獎依舊亮點十足，本屆紅毯主持人由瑪麗、歌手鼓鼓搭檔，有趣組合，令人期待兩人能夠擦出的火花。至於要搶歌王寶座的「行走費洛蒙」瘦子、頒獎嘉賓包含歌手OZI、演員林柏宏、陳昊森，4帥同框想必會是頒獎典禮上最養眼的風景。

▲瘦子單飛登上《2021超級巨星紅白藝能大賞》。（圖／台視提供）
▲▼瘦子（上圖）、林柏宏（下圖）都將走金曲獎紅毯。（圖／台視提供）
▲林柏宏期待自己未來能推出音樂作品。（圖／台視提供）


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀