開學倒數11天！費鴻泰轟5缺失：疫苗、防疫經費到底在哪

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費鴻泰表示，7月17日行政院長蘇貞昌承諾儘速讓高中以下老師和安親班、補習班老師等相關教職人員施打第一劑疫苗；但是16日國民黨團召開記者會，揭露目前還有3萬2千位教師，補教業、安親班等3萬7千位相關人員尚未施打疫苗，光是台北市就有500位學校導師未打疫苗，教育部如何能在9月1日如期開學？行政院、教育部、疫情指揮中心直到今天沒有任何回應或補救措施，難道漠視孩子們受教權和防疫安全嗎？國民黨團高度質疑，教育部真的準備好了如期開學了嗎？
費鴻泰指出，清寒家庭的數位落差，教育部沒有人關心，全面停課特殊家庭子女照顧如何後續？教育部目前剩餘防疫經費只剩下2千萬元左右，根本不夠。費表示，教育部全面防疫資源、人力投入不足，包括：一、防疫消毒物資採購不足。二、清寒學生遠距設備採購不足，尤其在偏鄉地區。
三、強化防疫用水、用電費預算不足。四、教職員、學生發燒、確診安置費哪裡來？五、補助防疫人員加班、雜支費在哪裡。以上相關防疫項目、費用，教育部完全沒有編列，再過11天就要開學了，所需要的物資，經費到底在哪裡？
費鴻泰表示，國民黨團粗略估算學校防疫物資採購需要15億元，數位落差設備採購約10億元，平均每位學生每學期的防疫補助至少500元，總共需要25億元，教育部是否已經向行政院申請到位？教育部必須儘速向全國家長說清楚。