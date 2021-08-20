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開學倒數11天！費鴻泰轟5缺失：疫苗、防疫經費到底在哪

▲國民黨團總召費鴻泰質疑行政院、教育部對於開學未做足準備。（資料照／記者吳承翰攝）
▲國民黨團總召費鴻泰質疑行政院、教育部對於開學未做足準備。（資料照／記者吳承翰攝）

記者羅婉庭／台北報導

2021-08-20 14:58:28

9月1日即將開學，國內疫苗不足，使得目前仍有3.2萬高中以下教職員工、3.7萬課輔班、安親班人員没打到疫苗。國民黨團20日召開記者會，揭露教育部編列高級中等以下學校防疫經費僅編列3億444萬5500元，每位學生僅100元防疫費用，不足以建構校園防疫工作，黨團總召費鴻泰也點出行政院、教育部5大缺失。

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國民黨團呼籲行政院、教育部，增加每位學生每學期的防疫補助至少應有500元，僅佔整體2600億元防疫預算約25億元。此外，國民黨團要求教育部加速審視老師疫苗施打第二波造冊，重新計算開學後還有多少老師還沒施打疫苗，必須讓所有老師至少打完第一劑疫苗，確保校園與學生的安全。

費鴻泰表示，7月17日行政院長蘇貞昌承諾儘速讓高中以下老師和安親班、補習班老師等相關教職人員施打第一劑疫苗；但是16日國民黨團召開記者會，揭露目前還有3萬2千位教師，補教業、安親班等3萬7千位相關人員尚未施打疫苗，光是台北市就有500位學校導師未打疫苗，教育部如何能在9月1日如期開學？行政院、教育部、疫情指揮中心直到今天沒有任何回應或補救措施，難道漠視孩子們受教權和防疫安全嗎？國民黨團高度質疑，教育部真的準備好了如期開學了嗎？

費鴻泰指出，清寒家庭的數位落差，教育部沒有人關心，全面停課特殊家庭子女照顧如何後續？教育部目前剩餘防疫經費只剩下2千萬元左右，根本不夠。費表示，教育部全面防疫資源、人力投入不足，包括：一、防疫消毒物資採購不足。二、清寒學生遠距設備採購不足，尤其在偏鄉地區。

三、強化防疫用水、用電費預算不足。四、教職員、學生發燒、確診安置費哪裡來？五、補助防疫人員加班、雜支費在哪裡。以上相關防疫項目、費用，教育部完全沒有編列，再過11天就要開學了，所需要的物資，經費到底在哪裡？

費鴻泰表示，國民黨團粗略估算學校防疫物資採購需要15億元，數位落差設備採購約10億元，平均每位學生每學期的防疫補助至少500元，總共需要25億元，教育部是否已經向行政院申請到位？教育部必須儘速向全國家長說清楚。

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1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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