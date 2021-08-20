嚴防塔利班死敵發動恐攻　蘇利文：完全撤離風險很高

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)19日接受美媒專訪時，提到美國政府正「高度關注」塔利班的死敵組織，在阿富汗發動恐怖攻擊的可能性，承諾會持續協助所有國民都安全撤離，但也坦言情況並不穩定，仍有很多變數。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-20 15:10:01｜2021-08-20 15:12:15
蘇利文接受美國《NBC News》的節目專訪時表示，阿富汗局勢動盪，加上來自IS分支、IS呼羅珊省(Islamic State Khorasan，簡稱IS-K或ISIS-K)的威脅，讓美國後續的撤離行動承擔相當高的風險，必須嚴防撤離途中遭遇恐怖攻擊的可能，安全方面充滿挑戰。
蘇利文聲稱，美國官方和仍留在當地的官員，正日以繼夜工作，努力將風險降到最低，並最大限度的增加飛機搭載人數。目前，美方已和塔利班建立起聯繫管道，但無法保證塔利班是否會一直允許人們安全的前往機場。
至於仍滯留阿富汗的美國公民數量，蘇利文則告訴主持人，尚不清楚確切人數有多少，但拜登政府致力於讓任何想離開並與美國官員取得聯繫的美國人，都能登上飛機。
為了撤離公民以及符合資格的阿富汗人，美國調派大批士兵到喀布爾國際機場，美國國防部發言人柯比(John Kirby)透露，美軍駐阿富汗指揮官維塞利(Peter Vasely)，每天至少會與機場外的塔利班指揮官溝通一次，確保撤離行動安全進行。