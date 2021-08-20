內用指引放寬且不罰店家　陳時中：客應隨主便

指揮中心指揮官陳時中日前鬆口將放寬內用指引，如為同住家人、親友，可放寬共鍋、隔板等限制，針對相關疑問，陳時中今（20）日補充說明，未來若發現為非同住家人，將處分行為人，不處分餐廳，另外，如果餐廳仍嚴格實施隔板措施，顧客應配合餐廳規定，「顧客應該客隨主便。」
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-20 15:10:01｜2021-08-20 15:12:40
針對同住家人在外內用相關事項，即將在內用指引裡進行增修，針對外界質疑身份難驗證，餐廳難為，陳時中說明，未來處分是處分聲稱為同住家人的行為人，而不是處分餐廳，因為餐廳沒有查驗的義務，但行為人要為自己的行為負責。
另外，如果餐廳業者不放心，一定要用隔板和相關措施，陳時中強調，「客人應該是要客隨主便，客人不能要求不要，就像一個餐廳裝潢你進去，覺得不適合你用餐，你可以不吃，但不能說那個屏風不能裝、那個門口太小，所以基本上行為上，餐廳若認為要加嚴、要隔板，那是業者的自主權，我們會尊重餐廳。」
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