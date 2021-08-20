中市民告知打莫德納　接種完發現是AZ

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡耀頡表示，台中市不到一個月前才發生衛生所遺失兩罐疫苗的離譜事件。若媒體報導屬實，市府對疫苗施打管控和調度流程絕對有嚴重瑕疵。市府應該深切檢討疫苗配發及施打流程，調查是否有人謀不臧的狀況。
賴佳微表示，若根據民眾於文章內所述，這批疫苗是要退回給中央的，而就這樣隨便被打在民眾身上，螺絲鬆的完全不可思議。另外更重要的問題在於究竟疫苗是否還在效期內？保存是否都完全無虞？會不會對民眾的身體出現危害？若這些指控都屬實，市政府應該清楚的說明，並向當事人鄭重的道歉，並給予當事民眾補償。
江肇國表示，日前三級警戒，市長每天召開防疫記者會，即便台中連續數天沒有確診數，也總是搶在鏡頭前「刷存在」，但遇到問題卻總推託疫苗不足、中央指示不明等一再怪中央。今發生疫苗施打錯誤，不但在網路上造成轟動，也讓民眾感到恐慌，到現在還不見市府說明，難道市長是要當「神隱少女」嗎？
台中市衛生局表示，太平衛生所日前為教師開設Covid-19疫苗接種專診，當日原計畫提供莫德納疫苗，但衛生所人員誤取AZ疫苗為三位教師進行第一劑接種，衛生所除第一時間立即向三位教師說明並致歉，也將持續關心三位教師施打後身體健康情形。
對於此案疏失，市府責無旁貸，將要求衛生所加強內部接種流程檢討改善，務必落實三讀五對，及針對不同疫苗分區管理，以提供民眾安心的接種服務。對於失職人員將依規議處，並全力提供當事人必要協助。