丁怡銘萊牛案不起訴　費鴻泰：檢方配合長官甩鍋給小麵店

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費鴻泰表示，他覺得檢方有點奇怪，好像有點要誤導，把原來丁怡銘亂講話抹黑的部分，甩鍋給皇家傳承牛肉麵店，故意配合丁怡銘講的話。
黨團副書記長鄭正鈐也指出，鄭正鈐批評，檢方為了幫丁怡銘開脫罪名，竟然挑戰社會大眾的認知與價值觀。記得當時丁怡銘指稱台北市牛肉麵節冠軍使用的是萊牛，造成社會輿論譁然，店家為捍衛商譽出示未檢出萊克多巴胺的證明，而這張檢驗報告就是打臉丁怡銘誣指的證據。
鄭正鈐表示，「試問，如果沒有錯，丁怡銘為何在闖禍後訂100碗牛肉麵致歉，還要蘇貞昌在眾怒難息下親自出馬帶著丁怡銘大陣仗的到店家道歉？」沒想到檢方竟能如此厚愛丁怡銘，不但否定店家提出未檢出萊劑的證明，還千辛萬苦幫丁怡銘解釋。
鄭正鈐說，這結論讓人不得不驚嘆「黨證無敵」司法也要讓路。若按照檢方的邏輯，店家出示所使用的牛肉未檢出萊劑的證明，不能證明未使用萊牛；而是必須從上游廠商的飼養方式未使用含萊劑飼料，才非萊牛。那麼，現在所有的萊劑未檢出證明都是無效的。因為萊豬進口台灣，蔡政府不應只是檢驗進口的肉品有否萊劑，而是必須證明進口肉品之上游商的飼養方式，有否使用萊劑飼料。所以檢方這樣幫丁怡銘解套，到頭來也只是在打蔡政府和衛福部的臉而已。