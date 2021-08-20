台電群聚最新結果出爐！陳時中揭現身視察原因

台電大樓出現群聚，刻正進行大規模採檢，指揮中心今（20）日公告，關於台電擴大篩檢2019例，昨天驗出來都已經是陰性，其中58例持續安排檢驗中，另外，針對陳時中親自前往台電大樓快篩站，陳指出，主要是視察8樓可能有出現確診，因此去檢查通風設備，區隔狀況與動線等，「我只是去了解，萬一有怎樣的情況，我們行動可以快一點。」
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-20 15:23:34｜2021-08-20 15:36:45
指揮中心公布台電大樓群聚案擴大篩檢結果，昨日篩檢了2019例，其中還有58例仍在採檢當中，其餘額則均為陰性。
另外，針對媒體提問陳時中昨日前往台電的目的，連北市府都不知情？陳時中回應，台電屬於公營機構，因此前往視察，另外有消息傳出8樓有可能出現確診，好在後來複驗的時候PCR為陰性，累計有大概兩三個樓層有這樣情況，一方面也去看看篩檢站設立狀況。
「我想那邊通風不好，應該是我們檢驗醫師、區管有建議，就去看設置狀況，我也到八九樓辦公區的區隔狀況跟動線，當然不用通知要很多人，媒體記者我也沒通知，我只是去了解，萬一有怎樣的情況，我們行動可以快一點。」
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