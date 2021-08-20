第一線醫護等不到抗疫津貼　陳時中：8成金額已預撥

辛勞的醫護人員是防疫工作的第一線，衛福部也針對新冠疫情相關支援一戶發放津貼，不過有工會今（20）日反應，津貼發放被醫院把持，基層難到手，指揮中心指揮官陳時中則說，中央在收到申請後，馬上會預撥8成金額，也要求醫院撥款一周內要確實發放也工作人員。
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-20 15:49:05｜2021-08-20 15:54:56
陳時中表示，今天在媒體有看到，醫事人員津貼發放比較慢的狀況，醫事人員的津貼大概今年4月起，就由醫院按月來提出申請，中央收到申請後，馬上會預撥8成金額，也要求醫院撥款一周內，將津貼發放給實際的工作人員。
截至統計，截至13日已有66間醫院提出申請，且預撥款項已發放，陳時中指出，對於資料有疑慮不會扣錢，而是要求院方補件，今天有提出收不到津貼的有北市聯醫體系，而經查，市聯醫是在7月23日提出今年4月的申請，而中央已經在8月4日撥款，有相關問題可以跟醫院承辦人員聯絡。
陳時中最後說，「我知道這段時間大家很忙，申報時間可能有落差，我們原則是還沒審查先預撥8成，讓辛苦的醫護人員能夠及早領到津貼。」
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