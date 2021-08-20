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美軍撤離阿富汗　管碧玲：國民黨操作棄台論是模糊焦點

▲美軍撤離阿富汗，立委管碧玲說，國民黨操作「棄台論」是模糊焦點。（圖／翻攝自管碧玲臉書）
▲美軍撤離阿富汗，立委管碧玲說，國民黨操作「棄台論」是模糊焦點。（圖／翻攝自管碧玲臉書）

記者鄭宏斌／台北報導

2021-08-20 16:04:31

美軍撤離阿富汗，美國前總統川普發表聲明批評拜登政府撤退的方式。對此，民進黨立委管碧玲指出，在美國，「離開」是有共識的議題；國民黨和某些評論者從「背叛論」操作出來的「棄台論」，全然將美國離開當作背叛，用這樣來推論美國會當慣犯背叛台灣，顯然是在模糊焦點。

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管碧玲說，川普的檢討直接切入撤退的方法論，和充滿政治性的「背叛論」不一樣。川普辦公室發布的聲明，雖然難免是簡化的處理問題，但是相信連對軍事完全不懂的人，都一看就知道拜登的錯誤出在哪裡。

管碧玲表示，在美國，「離開」是有共識的議題，拜登被責難的，主要在如何離開？國民黨和某些評論者從「背叛論」操作出來的「棄台論」，全然將美國離開當作背叛，用這樣來推論美國會當慣犯背叛台灣，顯然是在模糊焦點。

管碧玲認為，一個有獨立國格的國家，只有她的人民可以背叛她，因為其他任何盟國，本來就是合則留，不合則去；盟國是基於共同利益的結合，沒有平白給你靠著肩膀的。

管碧玲說，台灣人民知道用「平等互惠、助人人助」選擇願意促進共同利益的盟友，同時防範眼中只有自我利益的敵國，「棄台論」因此構築不起來，無法離間什麼。對台美關係有務實的國際觀，就根本沒有被離間的可能。

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