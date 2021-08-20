COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中市卡拉OK自行解封？　鐵門半掩別有洞天

▲台中市一家卡拉OK防疫期間擅自營業(圖/記者鄧力軍翻攝 )
▲台中市一家卡拉OK防疫期間擅自營業(圖/記者鄧力軍翻攝 )

記者鄧力軍/台中報導

2021-08-20 16:09:18

國內疫情警戒雖已降至二級，但依規定「八大行業」仍未解封尚不能營業，8月17日中市警第二分局獲報北區英士路一間卡拉OK小吃店不但擅自營業，還有女陪侍及飲酒等情事，文正派出所員警赴現場查處，該店鐵門半掩，企圖掩飾已在營業的事實，警方發現店內座位區均未設置隔板或其他防疫設施，酒客亦未落實實名制登記，現場共計查獲陣姓負責人、店員及客人共14人，警方蒐證後依法函請市政府相關單位裁罰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市警第二分局8月17日接獲民眾通報，指北區英士路一間卡拉OK小吃店於防疫期間擅自營業，不但裡面有視聽歌唱設備、還有多名女子陪侍、飲酒行為；文正派出所所長李健瑋率多名員警赴現場查處，該店鐵門半掩，企圖掩飾已在營業的事實，經員警入內稽查，發現店內座位區均未設置隔板或其他防疫設施，酒客亦未落實實名制登記，現場共計查獲陣姓負責人、店員及客人共14人；該店涉嫌違法販售酒類，店內設有投影布幕等視聽設備，卻未依規定營業登記，更離譜的是現場還有陪侍女子共同飲酒作樂，已明顯違反傳染病防治法規定，警方當場蒐證後，依法函請市政府衛生局及經發局裁罰。

分局長蔡元戎表示，微解封期間市民仍務必落實配合政府防疫政策，持續做好防疫措施，維護大眾權益，呼籲民眾為了自己健康也為了他人著想，千萬要理性遵守政府規定，警方若發現相關行業有違規營業情形絕不寬貸，將函請衛生單位開罰，請民眾注意遵守防疫規定，全民一起共同防疫。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀