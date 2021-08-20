榕樹氣根竄民宅破壞化糞池　議員：邊坡人行道檢討施作

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楊正中表示，很多民眾都有向他反映，每天下上班看到很多路口正在進行污水下水道的工程，非常有感。而據內政部建署的資料指出，台中市污水下水道的普及率及處理率的成長是六都第一，可見盧秀燕市長上任這三年來，水利局戮力執行污水下水道建置工程，值得肯定。
楊正中說，這麼多的污水下水道工程同時發包、施工，管理上就會有困難，而有些包商便宜行事，顯示驗收工程及慎選包商都非常重要。近期他也發現無論是道路、人行道的塌陷，一大部分都是因為漏水，造成地基掏空，甚至也有榕樹氣根竄入民宅，破壞化糞池及馬桶。
楊正中舉例，台中市西屯區大容西街南屯溪邊護岸的榕樹氣根，穿越六米馬路竄進民宅，肇因直指當初進行污水工程時未妥善進行周邊道路檢驗。而華美西街二段麻園頭溪邊坡人行道塌陷，雖仍找不到原因，但也不排除是邊坡破損，建設局皆以緊急建立阻根牆以及人行道進行混泥土灌漿。
楊正中認為，水利局在污水道施作時，應與建設局共同合作。如遇溪邊周圍應先作護岸邊坡檢討，該要做阻根牆的就要做，而邊坡人行道也要重新施作，例如透水磚容易造成塌陷，為確保安全應改以溼式紙模。
建設局表示，黎明溝支缐側人行道榕樹，樹木生長茂盛，根系自地底延伸橫跨大容西街竄入民宅，建設局獲報後立即研議改善方䅁，沿大容西街於地面下設置阻根牆(深1m)，已設置完成，市府未來各項公共工程將持續跨局處合作，以利改善。