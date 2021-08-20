《斯卡羅》查馬克法拉屋樂淋巴癌病逝　享年42歲

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查馬克・法拉屋樂畢業於台東師範學院，2003年分發至泰武國小任教，2017年榮獲教育界最高榮譽《師鐸獎》的肯定。最讓人津津樂道的是他深入部落採集排灣族古謠，以口傳心授方式指導學童練唱，成立「泰武國小古謠傳唱隊」，2006年以傳統音樂專輯《唱一首好聽的歌》，入圍第18屆金曲獎最佳原住民音樂專輯獎；2014年泰武古謠傳唱隊《歌・飛過群山》獲得第25屆金曲獎最佳原住民語專輯獎等殊榮。
查馬克・法拉屋樂在導演曹瑞原積極爭取之下，演出《斯卡羅》大股頭「卓杞篤」一角，劇中展現過人的智慧與勇氣，統整各社之力齊心對外，與領事李仙得簽下台灣第一份國際和平盟約「南岬之盟」。查馬克・法拉屋樂說：「開拍前很多朋友問我為什麼要拍這部戲，當文化的棒子一棒接一棒，當老人家把文化智慧的棒子傳給我們，要用我們的視野去詮釋，本來一再婉拒，但內心很渴望接這齣戲，祖靈希望我說這個故事，這是一個溫暖的故事，看到當下族群碰到的衝突，不同族群有不同的看見，不只是排灣族的故事，不只是漢人客家人洋人軍隊來台灣的故事；而是去思考怎樣維護自己的族群，但不用侵略式、衝突式的解決方法，而是把人看作一個最重要的核心價值，去看到人最美的部分。每一個角色都很鮮明，看見土地方滋養著不同的人，雖然膚色血統不同，但是都有高貴的靈魂，這是這齣戲想要傳達的。」並表示：「生命會影響生命，卓杞篤的精神，我想傳給更多人。」
就在《斯卡羅》殺青後，去年8月14日查馬克被診斷罹淋巴癌第四期，低調請假治療。抗癌期間，仍然每日帶孩子上學，古謠隊的指導不間斷，並指導足球隊參賽。查馬克主任原本於今年7月1日返校上班，不料隔天病情復發入院治療，8月16日晚間，查馬克決定返家與至親好友共度最後時刻。居家安寧照顧期間，查馬克仍然支撐到長子樂可艾8月19日北上參加20日的總統教育獎頒獎典禮才安然辭世。
出發前一晚，樂可艾睡前跟查馬克說：「把鼻！我明天去台北領總統教育獎給你哈。」查馬克看著他點點頭。樂可艾・法拉屋樂今日在台北圓山飯店獲頒總統教育獎，家人希望樂可艾用最美好的心情，把父親最期待的這個獎接到手中。查馬克的妻子謝恩祈老師表示 : 「我打算讓他照著流程領完獎，回來之後，把獎座放在靈堂上成為最顯眼的裝飾。查馬克走得很安詳，沒有掙扎，即便氣息停止了之後，他仍然是柔軟而溫熱的，謝謝神讓他最後一刻這樣美好的與我們道別。」