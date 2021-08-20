《斯卡羅》查馬克法拉屋樂淋巴癌病逝　享年42歲

排灣族演員查馬克・法拉屋樂，在史詩台劇《斯卡羅》飾演斯卡羅族群的大股頭「卓杞篤」，戲外查馬克・法拉屋樂是屏東泰武國小古謠傳唱隊指導老師，因淋巴癌癌細胞擴散，查馬克・法拉屋樂昨（19）日在

來義鄉丹林部落住家安息，享年42歲。

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▲查馬克・法拉屋樂（後排右）飾演斯卡羅大股頭「卓杞篤」。（圖／公視提供）

× ▲查馬克・法拉屋樂（後排右）飾演斯卡羅大股頭「卓杞篤」。（圖／公視提供）

▲查馬克・法拉屋樂（右一）原是屏東泰武國小古謠傳唱隊指導老師。（圖／公視提供）

× ▲查馬克・法拉屋樂（右一）原是屏東泰武國小古謠傳唱隊指導老師。（圖／公視提供）

▲查馬克．法拉屋樂分享《斯卡羅》的精神。（圖／温貞菱臉書）