女星偏鄉教書遇困境　自掏腰包捐助學金

歌手馬曉安是夏宇童的表妹，她憑藉族語全創作專輯《早安 mziboq su》，入圍本屆金曲獎最佳原住民歌手。在部落山上的國小擔任老師的她，深知偏鄉學童就學時軟硬體不足情況，為了感念母校栽培，19日趁著空檔前往母校，攜手活動行銷公司共同捐贈壁掛扇12盞、LED護眼檯燈29組、筆記型電腦3台、相關水電工程等硬體措施，協助母校完成「夢想教室」。此外，馬曉安更自掏腰包捐贈獎助學金1萬元，希望藉由一己之力幫助到更多學弟妹。

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馬曉安因為畢業之後就執教鞭教書，讓她更想幫助偏鄉學校及學童的念書時遇到的困境，除了軟硬體的缺乏，身為國小老師覺得偏鄉學童學習上最匱乏的就是師資問題，她表示：「師資不夠導致每一年都在換老師，是我覺得目前遇到最大的問題，希望有更多有熱情的老師能來偏鄉教書，山上風景好、空氣清新，教起書來也會格外心情好及神清氣爽！」

▲馬曉安（左）自掏腰包捐助學金。（圖／奧汀集團提供）

除了母校的老師及學弟妹給予馬曉安祝福希望她一舉奪下金曲獎外，馬曉安在演藝圈的前輩，同時也是她親表姐的夏宇童，更給她不少建議及支持力量，馬曉安提到對方是她前進及往目標努力的動力之一， 「姐姐（指夏宇童）是一位超級溫暖的人，常常對我噓寒問暖，在演藝這條路上她給予我很多建議，是一位很好的前輩，更是我的堅強後盾！」