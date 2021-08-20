國產高端疫苗爭取美國EUA　柯文哲直言：難度很高

美國在台協會（AIT）新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）日前拜會衛福部長陳時中，雙方談及疫苗雙邊政策等議題，陳時中表示將會爭取高端疫苗獲得美國緊急授權(EUA)。台北市長柯文哲認為，美方已表示在給NOVAVAX(諾瓦瓦克斯)疫苗EUA後，將不再給其他疫苗EUA，因此高端取得美國授權難度相當高。
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-20 16:48:29
北市府今日下午舉行防疫記者會，柯文哲表示北市今日確診2例，其中1例感染源不明，他坦承疫情降為二級後，恢復辦公室辦公造成防疫壓力。針對醫師蘇偉碩等人發起撤銷高端EUA公投，柯文哲表示，公投是憲法賦予人民的權利，所以他沒有特別意見，反正老百姓心中自有一把尺，在疫苗短缺時打高端疫苗也是不得以的選擇，但是柯文哲再度重申「還是無法理解台灣為何買不到疫苗?」
柯文哲表示，全世界有哪幾個國家用台灣的標準拿到EUA，拿出來講，台灣拿EUA標準不一樣，也要說明為什麼?柯文哲說，他支持台灣生技產業，但是要合理、何法。
針對陳時中表示高端疫苗將爭取美國EUA，柯文哲表示，美國已經宣布NOVAVAX是最後一個EUA，將來做完三期實驗必須證明高端疫苗的效果比其他已上市疫苗好，才能拿到美國EUA，難度相當高。
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